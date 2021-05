Unser Sonderheft zu BC Classic erklärt euch alles, was ihr nach 14 Jahren unbedingt wissen solltet

WoW Classic bekommt mit Burning Crusade bald seine erste Erweiterung. Ihr könnt damit die legendäre Öffnung des Dunklen Portals ein zweites Mal erleben – oder zum ersten Mal, wenn ihr damals nicht dabei wart. Unser Sonderheft führt euch übersichtlich durch alle Highlights von BC Classic.

Am 2. Juni 2021 erscheint BC Classic, knapp zwei Jahre nach dem Release von WoW Classic. The Burning Crusade war die erste Erweiterung zum wohl bekanntesten MMORPG der Welt und hat Millionen Spieler begeistert.

Damals war es herrlich, dabei zuzusehen, wie sein Lieblingsspiel größer geworden ist: neue Welten erkunden, neue Feinde bekämpfen, neuen Loot bekommen. Burning Crusade hat einfach vieles richtig gemacht und besitzt bis heute einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen.

MeinMMO und GameStar haben sich wieder einmal zusammengesetzt, um das geballte Wissen zu World of Warcraft und Burning Crusade in ein neues Sonderheft mit 148 Seiten fließen zu lassen. Das Heft könnt ihr ab sofort vorbestellen, es erscheint pünktlich am 1. Juni und mit dem kostenlosen ePaper dazu dürft ihr schon ab jetzt lesen, wenn ihr es nicht erwarten könnt.

GameStar und MeinMMO sind Schwestern-Seiten und gehören beide zu Webedia Gaming GmbH. Diese Ausgabe des GameStar-Sonderhefts ist powered by MeinMMO – ich habe nämlich ordentlich dabei geholfen, mehr spannende Inhalte ins Heft zu bringen. Einen kleinen Ausblick gibt‘s hier.

Benedict Grothaus ist seit 2017 Autor bei MeinMMO und spielt bereits seit 16 Jahren World of Warcraft. In der Zeit hat er sämtliche Erweiterungen erlebt, fast jeden Raid durchgespielt und sich über viele hundert Stunden in Azeroth verloren. In Burning Crusade hat er das erste Mal richtig geraidet und sich seitdem in den PvE-Content verliebt. Bis heute ist er Progress-Raider und versucht sich immer wieder an den härtesten Herausforderungen des Spiels.

Umfassende Guides zu … allem

Wir haben uns dieses Mal richtig Mühe gegeben, dass jeder Neuling und Veteran wirklich problemlos durch die Scherbenwelt kommt. Auf weit über 120 Seiten im Heft findet ihr ausführliche Guides zu:

sämtlichen Klassen und Spezialisierungen des Spiels

allen 15 Dungeons, die euch zu Beginn zur Verfügung stehen

den Neuerungen und Änderungen von BC Classic

Fliegen und Flug-Mounts

Dazu gibt’s einen kompakten Einblick in eure ersten Stunden in der neuen Erweiterung mit allem, worauf ihr achten müsst und was euch vielleicht Unsicherheiten bereiten könnte. Schließlich ist die Scherbenwelt nicht gerade der freundlichste Ort.

Neue Völker, neuer Beruf

Zwei der großen Highlights von Burning Crusade sind die neuen Völker der Blutelfen und der Draenei sowie Juwelenschleifen als neuen Beruf. Mit Blutelfen bekommt die Horde erstmals Zugriff auf Paladine, mit Draenei kommen die Schamanen zur Allianz.

Im Heft erklären wir euch ausführlich, was die beiden neuen Völker ausmacht und erklären euch, was ihr mit dem neuen Beruf anfangen könnt. Denn Juwelenschleifen ist etwas, das für jeden einzelnen Spieler nützlich sein kann.

Sockelsteine bringen euch Vorteile und Boni in euren Rüstungen. Ringe und Schmuckstücke exklusiv für die Handwerker helfen euch, schneller an stärkeren Loot zu kommen. Und wusstet ihr, dass es einige Edelsteine gibt, die nur für Juwelenschleifer sind?

Schöne zerstörte Welt

Mit Burning Crusade verlasst ihr Azeroth und betretet die Scherbenwelt – die Überreste von Draenor, der Heimat der Orcs und der Zuflucht der Draenei. Von dort aus startete die Invasion Azeroths durch Gul’dan und die von Teufelsenergie verderbten Orcs.

Für mich ist die Scherbenwelt bis heute ein besonderer Ort, auch wenn sie zerstört ist. Überall gibt es noch Überreste der Geschichte, die mich als Jugendlicher schon gefesselt hat. Wer sich auch nur ein wenig um die Geschichte der Horde, der Allianz, Orcs und Draenei schert, der sollte sich genau umsehen.

Außerdem treffen wir hier zum ersten Mal im Spiel auf den berühmten Illidan Stormrage, den gar nicht so bösen Endgegner des Schwarzen Tempels. Wenn ihr euch in Legion gefragt habt, wer dieser seltsame, halb-blinde Flattermann eigentlich ist, solltet ihr euch die Story hier unbedingt ansehen.

Im Heft findet ihr auf acht Seiten ausführliche Infos zu allen Gebieten inklusive Hintergründe zur Geschichte und eine Übersicht über die neue Hauptstadt, Shattrath.

Dieses Bild von Nethersturm konnte ich schon aus dem Heft schmuggeln. Mehr davon findet ihr in den Guides zu den Gebieten.

Schwatzen, Schwelgen und Schwextras

Wer, wie ich, gerne in den Erinnerungen an die alte Zeit schwelgt, der findet außerdem zwei Kolumnen von mir und meinem guten Freund CoyoChris (via Twitch.tv), an denen ich viel Spaß hatte. Wir haben uns unter anderem darüber unterhalten, was Burning Crusade so gut macht und wie es aus meiner Sicht noch besser werden könnte

Natürlich gibt’s auch ein Extra. Mit dem beigelegten Riesenposter habt ihr eine handliche Karte der Scherbenwelt an der Hand mit den wichtigsten Orten und Punkten, Flugrouten und einigen Randinformationen. Perfekt für die Wand hinter dem Bildschirm.

Wo bekomme ich das Heft?

Wenn ihr euch euer eigenes Exemplar des Sonderhefts zu Burning Crusade Classic sichern wollt, könnt ihr das Sonderheft zu WoW Shadowlands auf der offiziellen Seite der GameStar kaufen für schlanke 9,99 €. Es erscheint am 1. Juni. Der Versand dauert etwa 3-5 Tage. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann es zu verzögerten Lieferzeiten kommen.