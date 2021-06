Wenn ihr euch WoW BC Classic etwas leichter gestalten möchtet, könnt ihr mit Addons alles Mögliche ändern. MeinMMO zeigt euch die besten Addons für verschiedene Bereiche und erklärt, wie ihr sie installiert.

Addon-Liste für WoW BC Classic: Mit Addons könnt ihr euch zusätzliche Informationen zu Gegnern, Quests und Gegenständen besorgen, euer Interface anpassen oder mehr Leistung aus eurer Klasse holen.

Die meisten der besten Spieler zocken kaum noch ohne solche Modifikationen. Das gilt auch für BC Classic. Die nützlichsten Addons haben wir deswegen hier für euch zusammengestellt.

Die besten Addons für Dungeons und Raids in BC Classic

The Burning Crusade bietet insgesamt 16 Dungeons und 9 Raids, die teilweise erst über die Zeit mit den kommenden Phasen freigeschaltet werden. Den größten Teil dieses PvE-Contents könnt ihr jedoch schon besuchen und mit den richtigen Addons kommt ihr leichter durch.

Deadly Boss Mods

Deadly Boss Mods, kurz DBM, liefert euch Informationen zu allen möglichen Fähigkeiten in Schlachtzügen und Dungeons. Das Addon verfolgt etwa die Fähigkeiten von Bossen mit Timern oder gibt Warnungen aus, wenn ihr ausweichen oder als Tank spotten müsst.

Die verschiedenen Balken und Anzeigen könnt ihr frei verschieben und im Interface so anordnen, wie sie euch am besten passen. Wir empfehlen: wichtige Informationen weiter in die Mitte, Cooldowns und weniger Relevantes weiter nach außen.

DBM zeigt euch allerhand Balken, Kreise und mehr, um besser gegen Bosse kämpfen zu können.

GTFO

Mit GTFO habt ihr ein nützliches Tool an der Hand, welches euch vor dem Tod bewahren kann. Das Addon gibt laute, akustische Signale aus, wenn ihr euch in Flächen befindet, die Schaden verursachen oder euch töten können – sogenannte „Void Zones“.

Da in BC Classic einige solcher Flächen optisch nicht unbedingt leicht zu erkennen sind, hilft euch GTFO mit lauten Geräuschen und Warnungen. Das Addon ist auch dann äußerst nützlich, wenn euer Charakter etwa durch andere Einstellungen verdeckt wird.

WeakAuras

WeakAuras ist vermutlich eines der vielseitigsten Addons überhaupt. Mit ihm könnt ihr euch sogenannte „Auren“ erstellen, die euch alles mögliche anzeigen: Abklingzeiten eurer Fähigkeiten, Buffs oder sogar Boss-Fähigkeiten.

Dabei könnt ihr solche Auren entweder selbst kreieren oder ihr holt euch vorgefertigte Einstellungen (via wago.io). WeakAuras bietet Unterstützungen für jede Klasse, jede Spezialisierung und so gut wie jeden Inhalt in WoW. Beachtet dabei, dass einige Auren ausschließlich englische Zaubernamen nutzen und bei einem deutschen Client für Fehler sorgen können.

Meine Auras erinnern mich immer wieder an wichtige Zauber und helfen mir dabei, ihre Aktivität zu verfolgen.

Details!

Bei Details handelt es sich eigentlich um ein sogenanntes Damage-Meter, also um ein Addon, welches den Schaden der Spieler in der Gruppe aufzeichnet. Solche Addons sind in Classic teilweise verpönt, allerdings hat Details! viele Optionen, die es äußerst nützlich machen.

Ihr könnt mit dem Addon etwa verfolgen, von welchen Fähigkeiten Spieler Schaden genommen haben, wer Zauber unterbrochen oder Verbrauchsgegenstände genutzt hat. Solche Informationen helfen bei der Fehleranalyse, um mögliche Schwierigkeiten bei einem Boss anzugehen.

“Details!” kommt sogar mit dem Plugin „Tiny Threat“, welches die Bedrohung auf Ziele anzeigt. Das ist besonders für Tanks, aber auch für DPS-Spieler nützlich, um darauf zu achten, dass ein Gegner nicht plötzlich das Ziel wechselt.

Die besten Addons zum Leveln und Questen in BC Classic

Die Level-Phase dauert in The Burning Crusade noch deutlich länger als in Retail-WoW. Mit den richtigen Addons könnt ihr Zeit sparen oder euch ein paar Annehmlichkeiten holen, die das Spiel noch nicht bietet.

Questie

Mit Questie erhaltet ihr im Prinzip genau das Quest-Overlay, welches Retail-WoW bereits hat. Ihr bekommt verfügbare Quests auf der Karte angezeigt und sobald ihr eine Quest annehmt, sagt euch Questie, wo ihr diese erledigen müsst.

Ihr spart euch damit das Lesen von Quest-Texten, was allerdings für einige Spieler den Spaß am Questen ausmacht. Nutzt Questie also mit Bedacht. Das Addon kann aber selbst dann nützlich sein, etwa wenn die Texte schwer zu entziffern oder nicht eindeutig sind.

Außerdem zeigt Questie euch Quests auf der Karte an, die ihr vielleicht in den letzten 14 Jahren niemals entdeckt habt, weil sie so versteckt sind.

Questie zeigt nützliche Informationen zu Quests an.

Attune

Für viele Dungeons und Raids in Burning Crusade benötigt ihr erst eine Zugangs-Quest oder einen Schlüssel, sogenanntes „Attunement“. Diese Quests erfordern meist viel Arbeit und sind in langen Reihen verkettet.

Attune zeigt euch genau, wo und wann ihr welche Questreihe anfangen könnt und welche Schritte ihr als nächstes erledigen müsst. So könnt ihr schon beim Leveln Vorbereitungen treffen, um später im Endgame durchzustarten.

Die besten Addons für euer Interface in BC Classic

Mit einigen Addons könnt ihr verändern, wie WoW aussieht und euch mehr Informationen beschaffen, die das Spiel euch nicht von Haus aus liefert. In der Regel helfen diese Erweiterungen bei der Übersicht und Organisation eures Interface.

TradeSkillMaster (TSM)

TradeSkillMaster (kurz TSM) ist ein Handels-Addon, welches vor allem dem Auktionshaus ein völlig neues Aussehen verpasst. Ihr könnt mit TSM gleichzeitig nach mehreren Items filtern, verschiedene Parameter eingeben und seht direkt den günstigsten Preis, wenn viele Items gelistet sind. In Burning Crusade werden Auktionen standardmäßig noch nicht so übersichtlich gelistet wie in Retail.

Außerdem könnt ihr durch einen Scan des Auktionshauses oder Nutzen einer Begleit-App immer den aktuellen Marktpreis verschiedener Gegenstände sehen. Da TSM auch eure Berufe unterstützt, könnt ihr mit dem Addon sogar direkt sehen, wie teuer die Herstellung eines Items ist und ob sich der Verkauf lohnt.

Mit fortgeschrittenen Einstellungen könnt ihr auch Items in „Gruppen“ verfrachten und diese gemütlich per Makro kaufen und verkaufen. Dafür benötigt ihr allerdings eine gute Übersicht über den Markt eures Servers.

Durch TSM habt ihr im Auktionshaus deutlich mehr Informationen, mit denen ihr arbeiten könnt.

Bagnon

Bagnon fasst eure Taschen zu einem einzigen Inventar zusammen, wodurch ihr all eure gesammelten Gegenstände auf einen Blick seht. Damit spart ihr euch das Sortieren und Anordnen der Taschen.

Außerdem habt ihr mit Bagnon von überall aus einen Blick auf eure Bank, ohne dazu eine Stadt besuchen zu müssen. In eurem Inventar werden Gegenstände, die ihr nicht benutzen könnt oder auch wichtige Items mit Umrandungen hervorgehoben.

ThreatPlates

Mit ThreatPlates könnt ihr die Namensplaketten von Gegnern anpassen. Ihr seht dann nicht nur einen roten Balken über den Köpfen, sondern erhaltet dazu einige Informationen, wie die Stufe des Gegners und seinen Namen. Es stehen verschiedene Designs zur Auswahl.

Das Wichtigste dabei ist jedoch: Neben der Namensplakette steht das aktuelle Ziel des Gegners, wenn ihr angegriffen werdet. Ein Farbcode verrät euch, wie hoch eure aktuelle Bedrohung auf dem Ziel ist. Weiß bedeutet niedrige Bedrohung, gelb mittlere und rot eine hohe Bedrohung.

Besonders für Tanks ist das nützlich, um schnell zu sehen, welches eurer Ziele gerade einen eurer DPS-Spieler angreift. DDs erkennen so schnell, wo sie besser aufpassen oder sogar kurz einen Stopp einlegen sollten.

Wie installiere ich Addons?

Wenn ihr Addons händisch installieren wollt, müsst ihr schlicht die Dateien von unseren verlinkten Websites herunterladen und in folgendem Ordner entpacken:

[…]\World of Warcraft\_classic_\Interface\AddOns

Dabei müsst ihr allerdings jedes Mal selbst prüfen, ob es ein Update gab und dieses erneut herunterladen. Praktischer geht es mit einem Manager. Wir empfehlen hier WoWUp, welches ihr auf der offiziellen Website bekommt (via WoWUp.io).

Mit WoWUp könnt ihr leicht Addons aus verschiedenen Quellen herunterladen und installieren, wobei das Programm sowohl WoW Classic, BC Classic als auch Retail gleichzeitig verwalten kann. Über ein Dropdown-Menü wählt ihr aus, für welche Version ihr Addons installieren oder aktualisieren wollt.

Genaueres findet ihr in unserem Guide: So installiert ihr jetzt Addons mit und ohne WoWUp in WoW BC Classic