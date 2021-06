WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Da die Level-Phase recht lange dauert, habt ihr euch bis zu euren ersten Dungeons oder sogar Raids und PvP-Schlachten in Burning Crusade viele dutzend Stunden mit eurem Charakter beschäftigt. So werden deutlich weniger Fehler passieren oder ihr könnt eine aus dem Ruder gelaufene Situation noch retten.

Heute, in Retail, wurden recht viele dieser Quests beschnitten, um schneller voranzukommen. Auch dort habt ihr diese Erfahrung also nicht mehr. Dazu ist Azeroth groß genug, um selbst mit dem zweiten oder dritten Charakter pro Fraktion noch Neues zu entdecken.

In Classic gibt es noch einige Quest-Reihen, die euch quer durch die Welt schicken – und wieder zurück. Die Lauferei ist zwar lästig, aber wer sich für die Story interessiert, der findet hier enorm viele interessante Details und Informationen in Quest-Texten und der Umgebung.

World of Warcraft hat über die Jahre Millionen Spieler begeistert und diese Begeisterung kommt nicht von Ungefähr. Die tiefe Story und die große Welt sind einige der Gründe, warum sich so viele Fans in WoW verliebt haben.

Leveln in Classic dauert lange. Das mag nun wie ein Argument für einen Boost klingen, spricht aber eigentlich dagegen. Denn durch die Zeit, die ihr in euren Charakter investiert, lernt ihr den Aufwand überhaupt erst wieder zu schätzen.

Was ist das für ein Feature? Im Shop von Blizzard gibt es mittlerweile zwei neue Inhalte zu kaufen, mit denen ihr Zugriff auf digitale Extras in BC Classic bekommt:

