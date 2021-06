WoW BC Classic: Aldor oder Seher – Welche Fraktion ist besser für mich?

Mit WoW BC Classic könnt ihr euch den Aldor oder den Sehern anschließen, zwei Fraktionen, die euch starke Belohnungen gewähren. MeinMMO verrät euch, welche Fraktion für eure Klasse oder euren Beruf besser ist.

Was sind Aldor und Seher? Die beiden Fraktionen sind in der neuen Hauptstadt Shattrath angesiedelt, der ersten Stadt, die sich Horde und Allianz teilen:

die Aldor sind die Priesterschaft der Draenei und sie folgen dem Licht und den Naaru – seht hier, wer Aldor spielen sollte

die Seher sind Blutelfen, die sich von Kael’thas losgesagt haben und ihn nun bekämpfen – seht hier, wer Seher spielen sollte

Beide Fraktionen bieten euch teils einzigartige, teils gleiche Belohnungen an, wenn euer Ansehen bei ihnen steigt. Da es Unterschiede gibt, sind die jeweiligen Fraktionen für einige Klassen besser oder schlechter.

Dabei gilt grundsätzlich: Die Unterschiede sind absolut minimal. Am Ende kommt ihr höchstens auf ein paar Prozente, die eine Fraktion besser ist als die andere. Lasst euch also nicht von reinen Zahlen blenden. Sollten die Seher „besser“ sein, wollt ihr aber lieber Aldor spielen, dann spielt Aldor. Ihr habt keinen nennenswerten Nachteil.

Aldor und Seher – Wie trete ich den Fraktionen bei?

So werdet ihr Seher oder Aldor: Sobald ihr mit Stufe 60 nach Shattrath reist, wird euch ein hagerer Kriegsveteran die Quest „A’dal“ geben. Für diese sollt ihr zum Naaru in der Stadtmitte gehen und mit ihm sprechen, woraufhin euch der Magier Khadgar eine weitere Quest gibt.

Diese Quest führt euch einmal durch Shattrath. Tipp als Abkürzung: Stellt euch einfach oben zu dem Naaru G’eras im Westen des zentralen Gebäudes. Dort endet die Tour und ihr schließt die Quest dort ab, sobald euer Begleiter dort eintrifft.

Nach der Einführungsquest könnt ihr bei Khadgar aussuchen, ob ihr den Sehern oder den Aldor beitreten wollt. Er bietet zwei sich gegenseitig ausschließende Quests an, für die ihr jeweils 3.500 Ruf für die entsprechende Fraktion erhaltet.

Es ist übrigens irrelevant, welcher Fraktion ihr angehört. Allianz-Spieler können auch Seher werden und Horde-Spieler auch Aldor. Es gibt lediglich zwei Ausnahmen:

die neuen Draenei sind automatisch freundlich bei den Aldor und unfreundlich bei den Sehern

die neuen Blutelfen sind automatisch freundlich bei den Sehern und unfreundlich bei den Aldor

Draenei und Blutelfen sind die neuen Völker in BC Classic.

Kann ich nur einer Fraktion beitreten? Grundsätzlich ja, auch wenn es möglich ist, keiner der beiden Fraktionen beizutreten. Das ist allerdings nicht ratsam, da euch dann wichtige Vorteile entgehen.

Grundsätzlich schwört ihr Treue zu der jeweiligen Fraktion. Jedes Mal, wenn ihr Ruf bei einer Fraktion erhaltet, verliert ihr entsprechend viel Ruf bei der anderen Fraktion. Anders ausgedrückt: Je höher euer Ruf bei einer Fraktion steigt, desto stärker verachtet euch die andere und greift euch später sogar an.

Kann ich die Fraktion wechseln? Ja, es ist möglich, durch aufwendigen Grind und das Sammeln von Gegenständen später den Ruf bei der Fraktion, die euch hasst, zu erhöhen. Ihr benötigt von einem „hasserfüllten“ Ruf jeweils 1.344 Einheiten bestimmter Items:

Schreckensgiftbeutel für die Quest „Schwindende Vorräte“ bei Sha’nir im Unteren Viertel

Augen von Dunstschuppenpasilisken für die Quest „Voren’thals Visionen“ bei Arkanistin Adyria im Unteren Viertel

Für wen die Aldor die beste Fraktion sind

Welche Klassen sollten Aldor werden?

Druiden (außer Gleichgewicht)

Jäger (außer Überleben)

Paladine

Priester

Schurken

Schamanen (außer Elementar)

Krieger

Schmiede und Lederverarbeiter finden hier außerdem Rezepte für Rüstungen mit Feuer-Resistenz. Die Rezepte sind an die Fraktion gebunden, die hergestellten Gegenstände könnt ihr jedoch auch einfach kaufen.

Schneider können bei den Aldor silberne und goldene Zauberfäden lernen, welche die Heilung und Ausdauer auf Hosen erhöhen. Auch die Fäden sind handelbar.

Die Aldorhöhe in Shattrath.

Vorteile der Aldor

Die wichtigsten Belohnungen, welche die Fraktionen anbieten, sind Verzauberungen für Schulter-Teile. Die besten davon erhaltet ihr ab einem ehrfürchtigen Ruf. Bei den Aldor bekommt ihr folgende Verzauberungen:

Verzauberung Effekt Große Inschrift der Disziplin +18 Zauberschaden/Heilung und +10 kritischer Zaubertrefferwert Große Inschrift des Glaubens +33 Heilung, +11 Zauberschaden und 4 Mana alle 5 Sekunden Große Inschrift der Rache +30 Angriffskraft und +10 kritischer Trefferwert Große Inschrift des Schutzes +15 Ausweichen und +10 Verteidigung

Zudem erhaltet ihr bei den Aldor einige beim Aufheben gebundene Gegenstände zum Kauf und über Quests. Nennenswert ist hier ein Ring mit Beweglichkeit und Angriffskraft für Nah- und Fernkämpfer, die auf Beweglichkeit setzen.

Mit dem Sonnenbrunnen in Phase 6, also ganz am Ende von BC Classic, gibt es zudem noch zusätzliche Effekte für die Halsteile der Zerschmetterten Sonne. Bei den Aldor erhaltet ihr folgende Effekte:

Anhänger Aldor-Effekt Scharfsinnsanhänger +120 Zauberschaden für 10 Sekunden Entschlossenheitsanhänger +100 Ausweichen für 10 Sekunden Machtanhänger +200 Angriffskraft für 10 Sekunden Wiederherstellungsanhänger +220 Heilung und +74 Zauberschaden für 10 Sekunden

Übrigens befindet sich auch der einzige Juwelenschleifer-Lehrer auf der Aldor-Anhöhe. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf einige Flugpunkte in der Welt, welche Seher nicht benutzen können.

Für wen die Seher die beste Fraktion sind

Welche Klassen sollten Seher werden?

Hexenmeister

Gleichgewichts-Druiden

Überlebens-Jäger

Magier

Elementar-Schamanen

Schmiede und Lederverarbeiter finden hier außerdem Rezepte für Rüstungen mit Arkan-Resistenz. Die Rezepte sind an die Fraktion gebunden, die hergestellten Gegenstände könnt ihr jedoch auch einfach kaufen.

Schneider können bei den Sehern mystische und runenverzierte Zauberfäden lernen, welche den Zauberschaden und die Ausdauer auf Hosen erhöhen.

Alchemisten bekommen bei den Sehern ein Rezept für ein Elixier der erheblichen Feuermacht, welche den verursachten Schaden mit Feuerzaubern erhöht. Die hergestellten Gegenstände sind alle handelbar.

Auf der Sehertreppe sind die Blutelfen zu Hause.

Vorteile der Seher

Wie auch bei den Aldor sind die Schulter-Verzauberungen bei den Sehern das wichtigste Merkmal für die meisten Klassen. Ihr erhaltet die großen Verzauberungen mit dem ehrfürchtigen Ruf:

Verzauberung Effekt Große Inschrift des Gestirns +15 kritischer Zaubertrefferwert und +12 Zauberschaden Große Inschrift des Orakels +22 Heilung und 6 Mana alle 6 Sekunden Große Inschrift des Ritters +15 Verteidigung und +10 Ausweichen Große Inschrift der Klinge +15 kritischer Trefferwert und +20 Angriffskraft

Ein besonderer, beim Aufheben gebundener Gegenstand bei den Sehern ist das Blutjuwel der Seher, welches ihr ab einem respektvollen Ruf kaufen könnt.

Das Schmuckstück ist eines der besten im Spiel für Zauberwirker, erhöht eure Zaubertrefferwertung und kann benutzt werden, um 15 Sekunden lang euren Zauberschaden um 150 und Heilung um 280 zu erhöhen (1 Min. 30 Sek. Abklingzeit).

Mit dem Sonnenbrunnen in Phase 6, also ganz am Ende von BC Classic, gibt es zudem noch zusätzliche Effekte für die Halsteile der Zerschmetterten Sonne. Bei den Sehern erhaltet ihr folgende Effekte:

Anhänger Seher-Effekt Scharfsinnsanhänger Feuert einen Arkanblitz, der 333-367 Schaden zufügt Entschlossenheitsanhänger +100 Waffenkunde für 10 Sekunden Machtanhänger Löst einen arkanen Schlag aus, der 333-367 Schaden zufügt Wiederherstellungsanhänger Heilt um 618-682

Übrigens befindet sich auch der einzige Verzauberungskunst-Lehrer auf der Sehertreppe. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf einige Flugpunkte in der Welt, welche Aldor nicht benutzen können.

Auch, wenn die Fraktionen vereinzelt Vorteile aufweisen können, findet jede Klasse sowohl bei den Aldor als auch bei den Sehern etwas Nützliches. Lasst euch also von reinen Zahlen nicht in die Irre führen, wenn dabei euer Spaß auf der Strecke bleiben würde.

Dass es im Zweifel sogar ganz ohne die Fraktionen geht, zeigen auch die besten Spieler von BC Classic. Die haben die ersten Raids keine 24 Stunden nach Release gelegt und dabei teilweise nicht einmal Stufe 70 erreicht.