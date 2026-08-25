Spieler beichtet, er nutzt seinen Gaming-PC, um Kuchen aufzutauen – will nicht stundenlang auf sein Essen warten

Die Wärme des Gaming-PCs nutzen, um Tiefkühlware aufzutauen? Ein Spieler macht genau das und versteht nicht, warum die Community so schockiert ist. Schließlich würde sein Kuchen sonst viel länger zum Auftauen benötigen. Dabei raten ihm einige Nutzer aus der Community dringend zur Mikrowelle.

Es ist erst einmal nichts Ungewöhnliches, dass Gaming-PCs im Betrieb schnell warm werden und ihre Wärme nach außen abgeben. Einige Nutzer lösen das Problem, indem sie die Wärme mit Rohren oder anderen Elementen nach draußen ableiten.

Ein Spieler dachte sich jetzt aber wohl: Warum die Wärme nicht sinnvoll einsetzen? und platzierte seinen tiefgekühlten Kuchen auf seinem Computer. Er erklärte auf Reddit, dass er dies regelmäßig tun würde, da der Kuchen sonst stundenlang zum Auftauen benötigen würde. Die Community kann darüber nur den Kopf schütteln:

Und das mache ich tatsächlich manchmal, denn sonst kann das Auftauen meines glutenfreien Kuchens normalerweise Stunden dauern.

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Community warnt vor Kondenswasser, was hohes Risiko für Hardware darstellt

Woran stört sich die Community? Viele Personen warnen ausdrücklich davor, seinen Computer zum Auftauen von Gegenständen zu verwenden. Denn dann würde sich Kondenswasser bilden, welches wiederum in den Computer tropfen könne. Das Ergebnis sei dann ein Kurzschluss und damit verbunden ein Totalschaden der Hardware. Und die Kosten für Hardware seien derzeit ohnehin extrem hoch. So schreibt ein Nutzer:

Gefahr durch Verschütten: Haltet eure teure Hardware von allem fern, was sie beschädigen könnte.

Grundsätzlich gibt es aber noch ein weiteres Problem: Die Abwärme eines Computers ist unkontrolliert und oft zu schwach oder zu ungleichmäßig. Dadurch entstehen ideale Bedingungen für die schnelle Vermehrung von Keimen und Bakterien auf der Oberfläche der Lebensmittel. Zu den Problemen für seinen Computer kommen daher auch noch gesundheitliche Risiken hinzu.

Hersteller wie Bauknecht empfehlen daher, Lebensmittel entweder im Kühlschrank aufzutauen, damit die Kühlkette nicht unterbrochen wird, oder spezielle Auftau-Programme von Mikrowellen zu verwenden. Eine weitere, aber wenig schonende Methode sei auch der Backofen mit 30 bis 40 Grad bei Umluft.

Ein Spieler wundert sich, warum sein PC immer heiß läuft: Hätte er mal seinen Gaming-PC nicht geöffnet, denn was er dort findet, schockt selbst Spieler, die vieles gesehen haben. Mehr dazu lest ihr direkt bei uns auf MeinMMO: Ein Spieler wundert sich, warum sein PC immer heiß läuft: Hätte er mal seinen Gaming-PC nicht aufgemacht