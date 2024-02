User hängt seine Wasserkühlung für niedrigere Temperaturen im PC aus dem Fenster – Community fragt sich, ob das eine gute Idee ist

Eine Lösung wäre es, die betroffenen Schläuche mit Filzbändern zu umwickeln, wie es Installateure im größeren Rahmen bei Leitungen in Gebäuden machen. Der Filz saugt entstehendes Kondenswasser auf und gibt es langsam wieder an die Luft ab.

Bei einer Lufttemperatur von 22 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 70 % kondensieren die Wassermoleküle in der Luft, wenn die Lufttemperatur auf 16,3 Grad herabgekühlt wird (via luftdicht.de) . Sollte der Schlauch in der Wasserkühlung diese Werte erreichen, ist Feuchtigkeit im Rechner nicht auszuschließen .

Was bedeutet dies für den PC? Kalte Luft von draußen begünstigt die Wärmeabgabe durch den Radiator, der den niedrigeren Außentemperaturen ausgesetzt ist. So wird die Kühlflüssigkeit im Radiator stärker herabgekühlt als üblich und gelangt durch das Schlauchsystem wieder ins Gebäude zum innen liegenden Teil der Wasserkühlung im Rechner.

Wenn man die Flasche nicht zurück in den Kühlschrank, sondern über einen längeren Zeitraum im Raum stehen lässt, wird sie langsam wärmer. Ihre Temperatur nähert sich der des Zimmers an, die Kondensation nimmt ab und stoppt irgendwann ganz.

Nach kurzer Zeit bildet sich Kondenswasser an der Oberfläche, weil die Flasche im ersten Moment viel kälter als die Zimmerluft ist. Die warme Raumluft kühlt sich an der Oberfläche der Flasche ab. Diese abgekühlte Luft kann weniger Feuchtigkeit halten und gibt entsprechend Wassermoleküle frei, die gesammelt als Kondenswasser sichtbar werden.

Einem User war der Einsatz einer Wasserkühlung nicht genug. Aus diesem Grund hat er einen Teil seiner Wasserkühlung aus dem Fenster gelegt und will somit von den niedrigen Außentemperaturen profitieren. Teile der Community halten das wegen drohender Feuchtigkeit in seinem System für keine gute Idee.

