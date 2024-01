Spieler zeigt Gaming-PC mit 22 Lüftern – Community witzelt: Die Lüfter sind mehr wert als der restliche PC

Der Noctua Trophäenschrank-PC glänzt in seinem Innenbereich mit einem aufgeräumten Kabelmanagement. Dass es leider auch anderes zugehen kann, zeigt dieser Bastler, dessen 17 Lüfter im Rechner für ein Kabelchaos sorgen: Bastler sind entsetzt: Gamer hat 17 Lüfter in seinem PC, drückt sich aber um eine ordentliche Verkabelung

Wie gut kühlen 22 Lüfter? In den Kommentaren zu seinem Beitrag werden Fragen zur Temperaturentwicklung in seinem Gaming-PC gestellt. Dazu macht der Noctua-Fan folgende Angaben:

Der eingesetzte Prozessor ist seiner Angabe nach ein Intel Core i7-9700K. Dieser besitzt einen Grundtakt von 3.60 GHz. Die maximale Turbo-Taktfrequenz liegt bei 4.90 GHz. Im Leerlauf beträgt seine Temperatur 30 bis 40 Grad. Unter Last liegen die Werte zwischen 60 und 80 Grad (via buildcomputers.net) .

Ein einzelner Lüfter kostet ca. 30 Euro. Für alle Lüfter zusammen beträgt die Summe damit über 500 Euro. Dafür baut sich so mancher ein komplettes System. In der Rechnung fehlen aber noch die Lüfter für den Prozessor und die Grafikkarte. Diese müssen gesondert betrachtet werden, vorausgesetzt es steckt überhaupt eine Grafikkarte im Rechner.

Was für Lüfter sind das? Der Reddit-User bridgeportstuff hat einen Gaming-PC mit insgesamt 22 Noctua-Lüftern gebaut. In einem Beitrag auf Reddit präsentiert der selbst ernannte Noctua-Fan das Ergebnis seiner Arbeit. Mehrere Bilder zeigen die bemerkenswerte Anzahl von Lüftern in Aktion.

Ein Spieler hat sich hierbei sehr viel Mühe gegeben und in Summe 22 Lüfter in seinem Rechner verbaut. Allein 18 Exemplare sind für den Luftstrom im Gehäuse zuständig. Fraglich ist, ob er damit nicht finanziell über das Ziel hinausschießt.

