Wir würden euch übrigens dringend davon abraten, eure teure Hardware in die aktuelle Kälte und den Schnee zu stellen. Insbesondere, wenn es schneit, kann Feuchtigkeit in das Innere eures PCs gelangen. Und es gibt einfachere Möglichkeiten, euren PC zu kühlen , ohne dass eure teure Hardware aufs Spiel setzen müsst.

Wie ging die Sache aus? Der Spieler erklärte, dass er seinen PC dann doch irgendwann wieder in die Wohnung geholt habe. Hier habe sich dann tatsächlich Feuchtigkeit gesammelt, denn hier trifft dann warme, feuchte Luft auf einen kalten Computer. Und hier bildet sich dann sofort Feuchtigkeit. Das könnt ihr etwa im Winter beobachten, wenn sich Feuchtigkeit an den Fenstern bildet.

Die Kondensation soll hier aber fast unmöglich sein, weil Wasser an Objekten kondensiert, die viel kälter sind als die Luft und nicht umgekehrt. Und in dem Fall des Gaming-PCs dürfte die Luft immer kälter sein als der Gaming-PC. Einige mutmaßen sogar, dass die Luft im PC draußen trockener sein müsse als wenn der PC in der Wohnung stehen würde.

Wie gefährlich ist das für die Hardware? Die Hauptkritik an der vorgestellten Situation ist, dass in dem Rechner Wasser kondensieren und damit die Hardware langfristig schädigen könnte.

Dennoch sorgt die ganze Aktion für viel Kopfschütteln unter den Nutzern. Viele glauben, dass er seine Hardware damit dauerhaft schädigen könne. So schreibt etwa jemand unter dem Thread: “Das ist das Dümmste, was ich dieses Jahr bisher gesehen habe.”

