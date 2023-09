Nutzer verbaut seinen Gaming-PC in die Hauswand, lässt ihn von der Außenluft kühlen – „Hast du keine Angst, dass ihn wer stehlen könnte?“

Ein Spieler verbaute für ein Schulprojekt seinen Gaming-PC in der Außenmauer eines Hauses. Was beeindruckend aussieht, hat aber tatsächlich auch einen Zweck: Der Besitzer will seinen PC von der Außenluft kühlen lassen.

Regelmäßig stellen Spieler beeindruckende Gaming-Systeme vor. Denn um sich von anderen abzuheben, verbaut man nicht nur die beste und schnellste Hardware, sondern lässt sich ein besonders geniales Setup einfallen.

Ein Nutzer hat seinen Gaming-PC in eine Hauswand verbaut, um sein System von der Außenluft kühlen zu lassen.

Ehemaligen Briefkasten in einen Gaming-PC umfunktioniert

Wie hat der Nutzer das gemacht? Er selbst erklärt auf reddit, dass das Loch bereits in der Wand gewesen sei, denn dort wäre ein Briefkasten gewesen. Das habe er für seine Zwecke umgebaut und seinen Gaming-PC eingebaut. Über den alten Schlitz des Briefkastens kann er die heiße Luft ableiten und den PC kühlen. So erklärt er selbst:

Für ein Schulprojekt habe ich diese originelle Einrichtung geschaffen. Ich hatte einen alten Briefkasten in meinem Studentenzimmer (ein großes Loch in der Wand mit einem Schlitz).



Das Konzept ist, dass im Winter die Frischluft von draußen genutzt wird, um den PC über eine Wasserkühlung passiv zu kühlen, und im Sommer wird die Luft nach draußen abgeleitet und staut sich nicht in meinem Zimmer (weil ich keine zu öffnenden Fenster habe, also ist es im Sommer heiß).

Wie sind die Reaktionen? Viele Nutzer zeigen sich von dem Computer-System in der Wand ziemlich beeindruckt und loben den Einfallsreichtum des Nutzers.

Einige meinen jedoch, dass die Ausführung nicht perfekt sei. Denn der Ventilator sei an der Außenwand für jeden einsehbar und auch angreifbar. Es bräuchte nur einen einzigen Idioten, der auf dumme Ideen komme und schon sei das gesamte System hinüber. Andere witzeln, dass ihm das System früher oder später gestohlen werde. So fragt jemand: „Hast du keine Angst, dass ihn wer stehlen könnte?“

Obendrein sei das System kaum gegen schweres Wetter geschützt. So erklärt jemand, er “würde [ich] eine Art Haube darüber anbringen, um ihn [den Außenlüfter] vor den Elementen zu schützen, denn ich könnte mir vorstellen, dass man nach dem ersten Regenschauer die Ventilatoren austauschen muss.”

Der eigene Gaming-PC ist für viele Besitzer eine kreative Spielwiese

Wieso bauen Nutzer ihren Computer um? Gaming-PCs sind eine Chance für viele Spieler, sich kreativ auszutoben. Denn vielen Gamern reicht es nicht, einfach nur einen schwarzen oder weißen Kasten unter dem Tisch zu parken und damit dann neue Triple-A-Titel zu spielen.

Viele Spieler lassen sich daher verschiedene Dinge einfallen und etliche Hersteller befeuern den Wunsch der Leute, einen besonderen PC zu besitzen:

Computer-Gehäuse mit großen Sichtfenstern, wo man die Hardware bewundern kann.

RGB-Ausstattung, bei Mainboard, Grafikkarte, Arbeitsspeicher und Kühlern.

Besondere Bausätze, um Kabel oder andere störende Objekte verschwinden zu lassen, um auf diese Weise ein besonderes sauberes Setup zu schaffen.

Mittlerweile gibt es auch Hersteller, die spezielle Gaming-Systemen auf Beinen anbieten, um Käufer überzeugen zu können. Andere Leute hängen ihren Gaming-PC lieber direkt an die Wand.

Einigen Nutzern reichen solche kleinen Upgrades jedoch nicht. Da wird dann gleich das gesamte Gehäuse umgebaut. Schnell wird der Gaming-PC zu einem futuristischen Hai ummodelliert, oder der PC in einen Toaster oder einen Scifi-Spielplatz umgebaut. Sobald es um Gaming-Systeme geht, kennen einige Spieler kaum noch Grenzen. Mittlerweile gibt es auch große Meisterschaften, wo die besten “Builder” mit ihren Kunstwerken gegeneinander antreten.

Ein anderes geniales Setup: Ein YouTuber ist auf eine ganz besonders raffinierte Idee gekommen, um ein besonderes “cleanes” Setup zu erreichen. “Clean” bedeutet, dass alle störenden Dinge, wie Kabel und Co vom Schreibtisch verschwinden. Auf MeinMMO lest und seht ihr, wie der YouTuber das gemacht hat:

