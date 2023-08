YouTuber baut sich unsichtbaren Gaming-PC mit Bildschirm, Tastatur und Maus – So hat er es gemacht

Er baute einen Mini-Projektor in den Tisch ein und projizierte das Bild mithilfe eines Spiegels auf eine Plastikfolie. Diese befestigte er mit dünnen Schnüren an der Wand, sodass es aussieht, als würde die Folie über dem Tisch schweben.

Deshalb nutzte der YouTuber am Ende flüssigen Kunstharz und malte die Tastatur an, sodass wie sich bestens in den Tisch integrierte. Tatsächlich klappte dieser Trick und die Tastatur lief wie geschmiert.

Die Tastatur gestaltete sich schon schwieriger: Der YouTuber schnitt Löcher für die Tastatur und bettete sie zunächst in Epoxidharz ein. Die Schicht war allerdings zu dick, weshalb er es mit einer dünneren probierte. Doch auch damit wollte es nicht so recht klappen.

Den PC an sich konnte der Bastler noch am besten verstecken. Er hat einen Gaming-Laptop genommen, den Bildschirm abmontiert und den Rest im Tisch verbaut.

