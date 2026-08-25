Westeros bekommt ein Strategiespiel im Stil von Schlacht um Mittelerde, lässt euch riesige Schlachten mit Drachen dirigieren

Wer schon immer die besseren Strategien für die Charaktere aus Game of Thrones im Petto hatte, kann die jetzt ausprobieren: Anfang 2027 könnt ihr im Stil von Schlacht um Mittelerde ganze Armeen mit Drachen abfackeln.

Westeros bei der ONL? Erst vor wenigen Wochen endete die aktuelle Season House of the Dragon und Game-of-Thrones- beziehungsweise Westeros-Fans könnten jetzt unter Entzug leiden. So nicht dachten sich die Entwickler des Studios PlaySide. Im Rahmen der Opening Night Live der gamescom 2026 zeigten sie jetzt erstmals Gameplay zu War for Westeros – einem neuen Strategiespiel zur Originalserie Game of Thrones.

Im neuen Trailer zeigen sie das erste Mal Gameplay und das erinnert an das Game Der Herr der Ringe: Schlacht um Mittelerde und stellt verschiedene Fraktionen vor. Unter anderem können die Lannisters unter dem Kommando von Jamie geführt werden und die Armeen des Nordens folgen dem Kommando von Robb Stark. Anders als in der Serie kann aber auch eine Daenerys Targaryen mit ihren drei Drachen ins Gefecht geführt werden. Wäre das in der Vorlage gegangen, wäre der Krieg der fünf Könige vermutlich sehr anders ausgegangen.

Werft selbst einen Blick auf das Game:

Video starten Game of Thrones: War for Westeros – Das Strategiespiel auf Steam im Trailer Autoplay

Was genau wird das für ein Spiel? Game of Thrones: War for Westeros ist ein Echtzeitstrategiespiel mit einem Single-Player-Modus, Online-PvP sowie Koop. Geführt werden können laut der Steam-Seite aktuell vier verschiedene Fraktionen:

Lannister

Stark

Targaryen

Armee der Untoten/der Nachtkönig

Der Release ist im Moment für 2027 geplant, ein konkretes Veröffentlichungsdatum ist aber bislang nicht angekündigt worden. MeinMMO hält euch auf dem Laufenden, was das Game angeht. Auf dem Laufenden halten wir euch übrigens natürlich auch zur aktuell laufenden Opening Night Live der gamescom 2026. Hier gehts zum Ticker: Gamescom Opening Night Live 2026: Die wichtigsten Ankündigungen und Trailer aus dem Stream im Live-Ticker

