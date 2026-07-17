Die gamescom 2026 steht vor der Tür! Wir haben für euch alle wichtigen Informationen zusammengetragen. Darunter alles zu den Tickets, Highlights, dem Programm und den Preisen.
Auf dieser Seite findet ihr alle Infos zu den Öffnungszeiten, Tickets, dem Programm und zum Hallenplan. Seid ihr auf der Suche nach allem Wichtigen zu Events oder bestätigten Spielen, schaut über unser Inhaltsverzeichnis auf die anderen Seiten:
Datum – Wann findet die gamescom 2026 statt?
Wann startet und endet die gamescom? Die gamescom 2026 findet von Mittwoch, den 26. August 2026, bis Sonntag, den 30. August 2026, statt. Die Öffnungszeiten sind je nach Besucher und Ort unterschiedlich:
|Datum
|entertainment area
|business area
|Mittwoch, 26.08.
(Fachbesuchende & Medien)
|13:00 – 19:00 Uhr
|09:00 – 19:00 Uhr
|Donnerstag, 27.08.
|10:00 – 20:00 Uhr
|09:00 – 20:00 Uhr
|Freitag, 28.08.
|10:00 – 20:00 Uhr
|09:00 – 20:00 Uhr
|Samstag, 29.08.
|09:00 – 20:00 Uhr
|geschlossen
|Sonntag, 30.08.
|09:00 – 20:00 Uhr
|geschlossen
Wichtig: Für Aussteller ist die entertainment und business area jeweils schon ab 07:00 Uhr geöffnet. Mittwoch ist der Fachbesuchenden- und Medientag. An diesem Tag dürfen keine Privatbesucher auf die Messe, außer sie sind im Besitz einer Wildcard.
Tickets für gamescom 2026 kaufen – Hier könnt ihr sie euch sichern
Wie viel kostet der Besuch der gamescom? Auch dieses Jahr gibt es verschiedene Ticketarten, deren Preise je nach Besucher schwanken. Wir haben euch die unterschiedlichen Arten und Preise für Privatbesuchende aufgelistet:
|Ticketart
|Donnerstag, 27.08.
|Freitag, 28.08.
|Samstag, 29.08.
|Sonntag, 30.08.
|Tagesticket
|31,50 EUR
|31,50 EUR
|41,00 EUR
|31,50 EUR
|Tagesticket ermäßigt (Schüler, Studierende, Auszubildende, Rentner, Schwerbehinderte, freiwillig Sozialdienstleistende)
|22,50 EUR
|22,50 EUR
|32,00 EUR
|22,50 EUR
|Tagesticket Familie (max. 5 Personen)
|69,50 EUR
|69,50 EUR
|86,00 EUR
|69,50 EUR
|Abendticket (ab 16:00 Uhr)
|10,50 EUR
|10,50 EUR
|13,00 EUR
|10,50 EUR
Gibt es eine Wildcard? Ja, wollt ihr am Mittwoch ab 13:00 Uhr auf die gamescom, könnt ihr euch auch ein sogenanntes Wildcard-Ticket besorgen. Dieses kostet 65,50 Euro und gilt nur für den Mittwoch ab 13:00 Uhr.
Was ist mit Tickets für die Opening Night Live (ONL)? Die ONL findet am 25. August 2025 statt. Die Tickets dafür sind leider bereits ausverkauft (siehe gamescom.global).
Wo kann ich Tickets kaufen? Vor Ort könnt ihr keine Tickets erwerben, weswegen ihr diese im Vorhinein online bestellen müsst. Am besten kauft ihr eure Tickets aus dem offiziellen Ticketshop der gamescom. Falls ihr einen Code für eure Tickets habt, könnt ihr diesen ebenfalls einlösen.
Mit eurem Ticket erhaltet ihr einen Fahrausweis für den VRS kostenlos dazu. So müsst ihr für die Fahrt in den öffentlichen Verkehrsmitteln nichts zahlen.
Programm und Highlights – Darauf könnt ihr euch freuen
Was gibt es zu sehen? Das offizielle Programm wurde bekannt gegeben und hat es in sich. Den gesamten Plan gibt es auf der offiziellen Seite von gamescom.
Hallenplan 2026 – So ist die Messe aufgebaut
Wo sind welche Hallen? Das Messegelände ist groß, weswegen euch der Hallenplan weiterhelfen kann. Bisher gibt es noch keinen offiziellen Hallenplan, aber in den vergangenen Jahren war die Verteilung folgendermaßen:
- Halle 1
- Event Arena
- Halle 2-4
- Business Area (kein Zutritt für Privatbesuchende)
- Halle 5
- Merchandise, Brettspiele, Cosplay, Artists
- Halle 6-9
- Entertainment Bereich
- Halle 10
- Entertainment, Retro & Family, Campus, Indies
Sobald es einen offiziellen Hallenplan gibt, werdet ihr ihn hier finden. Bis dahin könnt ihr, wenn ihr einen Account auf gamescom.global habt, euren Besuch mit dem Planungstool durchgehen und euch interessante Punkte auf den Merkzettel legen.
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