Die große Hoffnung für Fans von Mass Effect hat ein Release-Datum, aber der Star des neuen Trailers ist ein außerirdischer Oktopus in einem Mech

Das kommende SciFi-Rollenspiel Exodus hat das Release-Datum bekannt gegeben und soll 2027 kommen – inklusive eines besonderen Oktopusses.

Was ist das für ein Spiel? EXODUS ist ein kommendes Sci-Fi-Rollenspiel, das von Archetype Entertainment entwickelt wird. Zum Studio gehören allerlei ehemalige BioWare-Veteranen, die beispielsweise an Mass Effect, Baldur’s Gate oder auch Star Wars: Knights of the Old Republic gearbeitet haben.

Die Erfahrungen der Entwickler sieht man dem Spiel auch an und so hat es sich schnell zu eine der großen Hoffnungen für Fans von speziell Mass Effect entwickelt. Es gibt Dialog-Sequenzen mit Auswahl-Optionen sowie deren Konsequenzen, Erforschung und Action. Im Kampf greift ihr dabei auf verschiedene Schusswaffen und übermenschliche Fähigkeiten zurück. Ähnlich wie in Mass Effect müsst ihr euch unter Feindbeschuss auch eine Deckung suchen.

Auf der Opening Night Live der gamescom 2026, die wir für euch im Liveticker begleiten, hat das Studio nun einen neuen Trailer gezeigt, der auch das Release-Datum offenbart.

Wann ist der Release? Exodus erscheint am 7. April 2027 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S auf Steam und im Epic Game Store.

Video starten Das neue SciFi-Action-RPG EXODUS im Trailer Autoplay

Was hat es mit dem Oktopus auf sich? Der Trailer zeigt, wie der Protagonist Jun Aslan auf die Oktopus-Dame „Salt“ trifft, die anscheinend nicht nur einen Mech steuern und damit kämpfen kann, sondern auch eine mögliche Begleiterin des Helden ist.

Außerdem bekommen wir einen Vorgeschmack auf ihre kämpferischen Fähigkeiten. Sie kann mit ihrem Mech anscheinend schießen, aber auch eine Art Tinten-Wolke erzeugen, die möglicherweise die Sicht von Gegnern blockiert.

Doch ein Dialog zwischen Salt und Jun zeigt abermals die verschiedenen Rollenspiel-Optionen von Exodus. So wirft Jun seiner Gefährtin vor, eine Welt aus persönlichen Interessen in Gefahr gebracht zu haben. Die beiden haben offensichtlich eine Meinungsverschiedenheit.

Sieht Exodus für euch spannend aus oder sagt ihr, das Spiel sieht eher uninteressant aus? Schreibt es uns in die Kommentare! Habt ihr noch andere Mass-Effect-Alternativen auf der Liste? Exodus ist nämlich nur eines von drei kommenden Spielen, die für Fans von Mass Effect interessant sein könnten: Enttäuschte Fans von Mass Effect bekommen bald 3 Spiele, die den Hunger stillen