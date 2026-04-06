Enttäuschte Fans von Mass Effect bekommen bald 3 Spiele, die den Hunger stillen

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2 Min. Cortyn 0 Kommentare Lesezeichen
Enttäuschte Fans von Mass Effect bekommen bald 3 Spiele, die den Hunger stillen

Der SciFi-Hunger der nächsten Jahre dürfte gestillt werden. Drei Spiele locken mit spannenden Settings für alle, die sich nach Mass Effect sehnen.

Kaum ein Sci-Fi-Spiel hat eine Generation so sehr geprägt wie die Trilogie von Mass Effect. Die Geschichte rund um Commander Shepard gilt als eine der besten im Gaming – auch wenn das Ende bis heute als umstritten gilt. BioWare hat versucht, mit einem Nachfolger an den Erfolg anzuschließen, doch das hat mit „Mass Effect: Andromeda“ nicht so richtig geklappt.

Während alle gespannt darauf warten, ob BioWare mit einem bisher noch nicht angekündigten Mass Effect das Ruder wieder rumreißen kann, erscheinen mehrere Spiele, die den Hunger auf Mass Effect verringern könnten – und sie sehen vielversprechend aus.

Exodus

Exodus dürfte wohl das Spiel sein, bei dem die meisten an einen indirekten Mass-Effect-Nachfolger denken. Denn wenn man sich erste Trailer anschaut, bleibt gar kein anderer Schluss übrig, als an die Reihe von BioWare zu denken. Das Kampfsystem, Begleiter, der Aufbau der Story – die Parallelen sind zumindest auf den ersten Blick recht deutlich.

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Dass Exodus aber etwas ganz Eigenes sein will, erkennt man an der interessanten Story. Denn das Abenteuer wird nicht innerhalb eines kurzen Zeitraumes von wenigen Wochen oder Monaten stattfinden, sondern ihr erlebt mehrere Zeitalter. Als „Reisender“ seid ihr die letzte Hoffnung der Menschheit und erkundet die Welt nach einem Ort, an dem die Menschheit weiter existieren kann. Doch eure Reise frisst Zeit – viel Zeit. Jahrtausende vergehen zwischen diesen Reisen, und was aus den Orten geworden ist, die ihr bereits besucht habt, kann drastisch von euch geformt werden.

Exodus soll irgendwann Anfang 2027 erscheinen. Ein konkretes Datum gibt es zwar noch nicht – aber in weniger als einem Jahr dürfen wir wohl alle selbst erfahren, wie das Abenteuer des Reisenden sich entwickelt.

Star Wars: Zero Company

Wer das Universum von Star Wars liebt, wird an Zero Company vermutlich nicht vorbeikommen. Zero Company spielt während der Klonkriege und ihr schlüpft dabei in die Rolle von Hawk, der eine Söldnergruppe aus verschiedensten Teilen der Galaxis befehligt.

Star Wars: Zero Company wirkt wie X-Com, hat aber auch Mass-Effect-Vibes
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Vom Gameplay her erinnert Zero Company eher an Spiele wie X-COM, es hat also mehr taktische und rundenbasierte Elemente. Während ihr eure Truppen über das Schlachtfeld manövriert, Dialoge führt und mehr über die verschiedenen Charaktere lernt, schwebt über allem immer die Gefahr eines permanenten Todes. Denn wer auf dem Schlachtfeld fällt, der kann für immer ausscheiden.

Ein Release-Datum gibt es noch nicht – doch es dürfte ein Titel sein, den Fans von Mass Effect (oder X-COM) auf jeden Fall im Auge behalten sollten.

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The Expanse: Osiris Reborn

The Expanse: Osiris Reborn basiert auf der gleichnamigen Buchreihe, die auch als TV-Serie adaptiert wurde. Im 24. Jahrhundert hat die Menschheit den Weltraum besiedelt, doch die allermeisten Probleme sind noch lange nicht bewältigt. Ihr verkörpert einen Söldner des Unternehmens „Pinkwater Security“ und bei einem kurzen Urlaubstrip gerät euer Leben ziemlich außer Kontrolle.

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Plötzlich seid ihr mitten in einer Verschwörung, die das ganze Sonnensystem umspannt und versucht, Rätsel zu entschlüsseln und vor allem am Leben zu bleiben. Dabei sollen Entscheidungen eine große Bedeutung haben und maßgeblich beeinflussen, wie sich dieses Abenteuer entwickelt.

The Expanse: Osiris Reborn soll im Frühjahr 2027 erscheinen, aber schon in wenigen Wochen startet eine Beta.
Unsere Chefredakteurin Leya Jankowski hat sich vor Kurzem erst den Game Director von Osiris Reborn geschnappt und mit diesem ein langes Interview geführt. Falls ihr mehr über die Story und einige Anekdoten lesen wollt, schaut doch mal in den Interview-Artikel rein.

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