8 Zauber aus dem Gameplay von Warlock, die wir jetzt schon erkannt haben

Mit Warlock bringt Wizards of the Coast ein neues Spiel im Universum von Dungeons & Dragons. Während der Opening Night Live auf der gamescom 2026 haben die Entwickler zum ersten Mal Gameplay gezeigt – und die D&D-Nerds von MeinMMO haben natürlich direkt 8 Zauber aus dem Pen & Paper wiedererkannt.

Ende 2026 wurde Warlock vorgestellt, allerdings bislang noch mit eher spärlichen Infos. Ihr spielt Kaatri, eine Hexenmeisterin aus Dungeons & Dragons. Das … war‘s auch schon so ziemlich. Bis jetzt.

Während der Opening Night Live wurde erstes Gameplay gezeigt und hier steckt deutlich mehr drin, als die meisten von euch vermutlich auf den ersten Blick gesehen haben. Offensichtlich ist erst einmal, dass es sich um ein Action-RPG mit aktivem Kampfsystem handelt. Allerdings haben wir auch schon einige Zauber ausmachen können, oder vermuten sie zumindest stark:

Taschenspielerei, mit der Kaatri am Anfang eine Feuerschale entzündet

Evards schwarze Tentakel; die beschwört Kaatri an einer Wand, um ein Stück Geröll zu befestigen

Telekinese, durch die Kaatri die entsprechenden Geröllteile bewegt

Springen – damit überquert Kaatri einen Abgrund

Nebelschritt nutzt Kaatri im Kampf mit einem Betrachter

Mit Schockgriff brutzelt die Hexenmeisterin ein paar zombieartige Feinde nieder

Natürlich nutzt Kaatri auch den Schaurigen Strahl („Eldritch Blast“), den wohl bekanntesten Zaubertrick des Hexenmeisters, in einer verstärkten Version. In D&D wird der Strahl durch „Anrufungen“ verbessert.

In einer längeren Szene wirkt Kaatri zudem einen Zauber mithilfe von Reagenzien, was regeltechnisch ebenfalls (meistens) notwendig ist, aber in Form von Reagenzienbeuteln oder einem Zauberfokus umgangen werden kann.

Sie zaubert vermutlich „Wasser erschaffen oder zerstören“, da es danach regnet. Möglich ist auch „Sturm der Vergeltung“, ein Zauber der Stufe 9. Beide Zauber sind allerdings eigentlich nicht in der Zauberliste von Hexenmeistern. Das gilt jedoch für einige der Zauber oben. Möglich also, dass das alles nur für den Flair ist – oder es sich um andere Zauber handelt.

Video starten Warlock: Dungeons & Dragons zeigt Gameplay zum Action-Adventure mit Dark-Fantasy-Setting im Trailer Autoplay

Kaatri bezieht ihre Macht von der wohl bekanntesten Hexe des Multiversums

Wir wissen vom Gameplay noch nicht genau, wie „wichtig“ diese Zauber sind, ob ihr sie auswählen müsst (wie ein Hexenmeister in D&D), oder ob sie einfach fest zum Kit des Charakters gehören. Die ganze Funktion der Zauber ist aber durchaus spannend.

Hexenmeister wie Kaatri können nämlich nur zaubern, weil sie einen Pakt mit einem mächtigen Wesen abgeschlossen haben. In Kaatris Fall ist das die Zauberin Tasha, die vor allem Fans von D&D ein Begriff sein dürfte.

Tasha ist die Schöpferin vieler verschiedener Zauber und Autorin diverser Bücher innerhalb der Welt. Dass sie als Patron auftritt, zeigt zudem, wie groß ihre Macht wirklich ist. Für den Vergleich: andere Patrone sind etwa mächtige Lichs, Erzfeen oder alte Götter (ja, wie Cthulhu).

Vom Gameplay her dürfte Kaatri übrigens eine Hexenmeisterin mit dem Pakt der Klinge sein, da sie ihr Schwert (oder andere Waffen) beschwört und als Zauber-Fokus nutzt. Andere Subklassen des Hexenmeisters nutzen in der Regel andere Materialien.

Habt ihr noch Zauber entdeckt, die uns entgangen sind? Welchen Zauber würdet ihr gerne im Spiel sehen? Schreibt einen Kommentar!

Warlock erscheint 2027 für Xbox, PS5 und den PC (Steam und Epic). In den kommenden Wochen und Monaten wird es dann vermutlich (und hoffentlich) noch weitere Infos zum Spiel geben und erste Möglichkeiten, reinzuschauen. Ihr findet bis dahin in unserer Übersicht alles, was wir zum Spiel wissen: Warlock: Alle Infos zum Announcement, Release und Gameplay des neuen Games zu Dungeons & Dragons