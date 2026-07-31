Warlock: Alle Infos zum Announcement, Release und Gameplay des neuen Games zu Dungeons & Dragons

Bei den diesjährigen Game Awards 2025 wurde ein neues Spiel angekündigt, das in der Welt von Dungeons & Dragons spielen wird. Mit Warlock will Wizards of the Coast der namensgebenden Klasse ein eigenes Spielerlebnis widmen.

Update vom 31. Juli 2026: Der Artikel wurde um frisch angekündigte Neuigkeiten rund um den Patron und Informationen zu erstem Gameplay erweitert.

Was ist Warlock für ein Spiel? Bei Warlock handelt es sich um ein Action-Adventure-Spiel in Third-Person. Es spielt in einer düsteren Fantasy-Open-World im Universum von Dungeons & Dragons.

Wann soll Warlock erscheinen? Der Launch von Warlock soll im Jahr 2027 stattfinden, ein genaueres Datum steht bisher noch nicht fest.

Für welche Plattformen soll Warlock erscheinen? Warlock befindet sich derzeit in der Entwicklung für PC, PlayStation 5 und Xbox.

Wann gibt es erstes Gameplay? Am 25. August, bei der Opening Night Live der Gamescom 2026, soll erstes Gameplay zu sehen sein.

Hier seht ihr den Trailer zu Warlock:

Video starten Das düstere Action-Adventure WARLOCK im Trailer – Spielt in einer von Dungeons & Dragons inspirierten Welt Autoplay

Alle Infos zum Setting, der Protagonistin und der Verbindung zu Dungeons & Dragons

Wer ist die Protagonistin im Spiel? Als Spieler schlüpft man in die Rolle von Kaatri, einer erfahrenen Kriegerin und, wie es der Name vermuten lässt, eine Hexenmeisterin/Warlock. Als Warlock besitzt sie magische Fähigkeiten, die sie durch einen Pakt mit einer mächtigen Entität erhalten hat, ihrem Paktwesen (Patron). Gespielt und vertont wird sie von Schauspielerin und Model Tricia Helfer.

Was weiß man über den Ursprung ihrer Kräfte? Der Patron von Kaatri wird die mächtige Hexe Tasha sein, die von Maggie Robertson gesprochen wird. Tasha gilt als eine der mächtigsten Persönlichkeiten des D&D-Universums. Maggie Robertson ist unter anderem für ihre Rollen als Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village und Orin aus Baldur’s Gate 3 bekannt.

Alles zum Gameplay in Warlock

Wie viel Dungeons & Dragons steckt in Warlock? Die Entwickler von Invoke Studios haben uns mitgeteilt, dass man bei Warlock keine TTRPG-Erfahrung erwarten sollte, wie beispielsweise bei Baldur’s Gate 3. Es wird keine rundenbasierten Kämpfe oder Würfel geben, die den Verlauf der Geschichte bestimmen werden.

Die Zauber orientieren sich an der Zauberliste des Hexenmeisters in Dungeons & Dragons, von denen man bereits einige Beispiele wie den beliebten Schaurigen Strahl (Eldritch Blast) im Trailer sehen konnte. Die Entwickler betonten, dass sie besonderen Fokus darauf legen, dass Zauber und Zaubertricks vielseitig eingesetzt werden können.

Muss man Dungeons & Dragons kennen oder gespielt haben, um Warlock zu verstehen? Nein, laut den Entwicklern sollen auch D&D-fremde Spieler einen guten Einstieg in Warlock und in das Universum von Dungeons & Dragons erhalten können. Allerdings sollen sich Fans des TTRPGs auf die Verbindung zur Lore und dementsprechende Inhalte freuen können.

Kann man sich einen eigenen Warlock erstellen? Nein, in Warlock ist Kaatri die festgelegte Protagonistin des Spiels, deren persönliche Geschichte und ihre Beziehung zu ihrem Patron im Fokus stehen soll. Dementsprechend kann man sich keinen eigenen Charakter erstellen und auch keinen eigenen Patron wählen.

Gibt es einen Multiplayer? Nein, Warlock soll ein reines Singleplayer-Spiel werden.

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Sobald es mehr Informationen zu Warlock gibt, werden wir den Artikel aktualisieren. Bis dahin könnt ihr gerne mehr über eine weitere Ankündigung der Game Awards 2025 erfahren, die von den Machern von Baldur’s Gate 3 entwickelt wird: Die Macher von Baldur’s Gate 3 zeigen im Trailer ihr neues Game und kehren mit Divinity zum noch besseren Rollenspiel zurück