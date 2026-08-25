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Wer The Witcher 4 spielen will, muss auf der PlayStation wohl auf die Disc verzichten

AnnoDomini Benedikt Schlotmann Lesezeit 2 Minuten
Screenshot aus der Tech-Demo zu The Witcher 4

The Witcher 4 soll im Jahr 2028 erscheinen. Die schlechte Nachricht: Einen Disc-Release wird es dann vermutlich nicht mehr geben, denn Sony hat klare Pläne für die Disc.

The Witcher 4
The Witcher 4
Action-RPG

Warum wird es wohl keine Disc für die PlayStation geben? Sony hatte im Sommer 2026 angekündigt, dass Spiele, die ab dem 1. Januar 2028 oder später erscheinen, keinen physischen Release mehr bekommen.

The Witcher 4 soll laut Entwicklern im Laufe des Jahres 2028 erscheinen. Das haben die Entwickler über Bluesky mitgeteilt und außerdem einen Screenshot mit der Zahl 2028 veröffentlicht (via Reddit.com). Damit wäre es der erste bekannte und vor allem wichtige Release, der vermutlich ohne Disc auf der PlayStation veröffentlicht werden wird. Konkret heißt es, dass sowohl der offizielle PlayStation-Shop als auch andere Verkäufer davon betroffen sein sollen. Es soll daher keine Ausnahme geben.

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Die Tech-Demo zu The Witcher 4 gibt Einblicke in die Technik des neuen Games von CD Projekt Red

Xbox Series X dürfte weiterhin eine Edition mit Disc bekommen

Was ist mit anderen Plattformen? Microsoft hat die Disc bisher nicht für seine Xbox-Konsole abgeschafft. Das heißt: Wollt ihr The Witcher 4 unbedingt auf einer Konsole mit Disc spielen, dann müsst ihr euch zum Release im Jahr 2028 für die Xbox Series X entscheiden. Auf GOG und Steam, wo das Spiel vermutlich ebenfalls erscheinen wird, wird es vermutlich nur digital erhältlich sein.

Was ist mit Sondereditionen? Bisher hieß es ausdrücklich, dass es weiterhin spezielle Boxen und Collector’s Editions geben soll, aber dann halt ohne eine Disc und stattdessen mit einem Code in der Box, der sich dann auf dem eigenen Account einlösen lassen soll. Ein Weiterverkauf des gebrauchten Spiels ist dann aber in jedem Fall ausgeschlossen und nicht mehr möglich.

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Sony schafft die physische Disc für die PlayStation ab. Jetzt hat man massenhaft eine Mail verschickt, in der man darauf hinweist, dass den Spielern die gekauften digitalen Spiele nicht gehören. Viele Nutzer fühlen sich dadurch gerade vor den Kopf gestoßen: Sony wählt den denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, um die Spieler mit Hinweisen zu bombardieren, dass ihnen ihre digitalen Spiele nicht gehören

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