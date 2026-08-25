Neuer Open-World-Shooter sieht wie der dreckige Bruder von Cyberpunk 2077 aus, die Action ist sowas von ab 18

Die ONL der gamescom 2026 gewährte einen neuen Einblick in No Law. Der First-Person-Shooter versetzt euch in die Cyberpunk-City Port Desire.

Schon auf den Game Awards 2025 zeigten Neon Giants, die Macher von The Ascent, ihre neue IP No Law. Nun gab es bei der ONL der gamescom 2026 einen genaueren Einblick.

Und der zeigte schon: Hier könnte euch ein ziemlich spannender Cyberpunk-Sandkasten mit unterschiedlichsten Facetten erwarten.

Kurz zum Setting: Ihr übernehmt die Rolle von Grey Harker, ein Ex-Soldat, der sich eigentlich zur Ruhe setzen wollte. Doch nun wird er in sein altes Leben zurück gezwungen.

Ihr macht in Port Desire Jagd auf die sogenannten Mayors . Aber wie? Das liegt wohl weitestgehend bei euch. Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

Video starten Der Shooter NO LAW mit Open World im Cyber-Noir-Stil im Trailer Autoplay

Trickreich herumschleichen oder brachial zutreten

Werfen wir einen Blick auf den Trailer. In der Beschreibung zu No Law heißt es, dass eure Figur als Künstler, Geist, Bulldozer, Taktiker bekannt ist. Als jemand, der kämpfen, aber auch infiltrieren oder einschüchtern kann.

Im Trailer ziegt sich diese Vielseitigkeit recht deutlich.

Wir sehen Port Desire als Cyberpunk-Metropole, die auf den ersten Blick einen ganz ähnlichen Vibe wie Night City versprüht.

Wir sehen Stealth-Elemente, Lampen werden Splinter-Cell-mäßig ausgeschossen, Technik gehackt und Taschendiebstähle durchgeführt.

In der nächsten Szene wiederum ist zu beobachten, wie Schurken hinterlistig durch Genickbruch ausgeschaltet werden und Blutfontänen durch’s Bild spritzen.

Eine Art Staubsauger-Roboter wird zur Bombe umgebaut und hochgejagt

Und, alternativ: Türen werden berstend eingetreten, Leute meterweit in Häuserschluchten gekickt.

Dazu kommen, natürlich, unterschiedlichste Schusswaffen im Einsatz. Und das alles aus der Ego-Perspektive. Irgendwie erinnert uns das wohlig an die Shooter-Action aus Bulletstorm.

Allzu viel weiteres ist bislang noch nicht zu No Law bekannt. Aber auf den ersten Blick sieht das nach einem interessanten Spiel aus, für alle, die nach Cyberpunk 2077 ein neues Ego-Abenteuer im Cyberpunk-Setting suchen. Wir werden das Spiel auf jeden Fall im Auge behalten. Wenn Shooter weniger euer Ding sind, sondern ihr eher Lust auf Fantasy habt: Die ONL zeigte auch neue Einblicke in Warlock.