Eine Figur von DC hat 14 Doktortitel und lässt selbst Superman wie einen Dorftrottel aussehen

DC sorgt weiterhin für Nachschub und spendiert einer Nebenfigur aus dem letztjährigen Film Superman eine eigene Serie. Der Charakter fällt vor allem durch seine hohe Intelligenz auf.

Gerade noch läuft Supergirl im Kino, ein Film, der Teil des neuen DC-Universums ist. 2025 erschien mit Superman der erste große Film daraus. Nun wurde bekanntgegeben, dass eine neue Serie in Arbeit ist, die sich mit Mr. Terrific beschäftigt.

Der Charakter war (in dieser Version) erstmals 1997 im Comic Spectre #54 zu sehen und wurde von John Ostrander und Tom Mandrake erfunden. In Superman von James Gunn wurde er von Edi Gathegi verkörpert, der die Rolle in der Serie nun noch einmal spielen soll.

Damit bringt DC einen spannenden Charakter an den Start, der anders als viele seiner Kollegen vor allem mit großer Intelligenz zu überzeugen weiß – 14 Doktortitel sprechen eine eindeutige Sprache.

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Mr. Terrific will es wissen

Was ist das für eine Figur? Mr. Terrific heißt bürgerlich Michael Holt und ist, erstmal ganz klassisch, ein Mensch von der Erde. Allerdings ein höchst intelligenter, der schon früh mit seinem Wissen und Ehrgeiz auffiel.

Er schaffte es zu 14 Doktortiteln, Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen und wurde durch seine unternehmerischen Tätigkeiten im Technologiesektor sehr reich. Aber nicht alles war rosig. Holts Frau starb bei einem Autounfall, was zu einem Sinneswandel fand.

Inspiriert von einem früheren Helden, der Mr. Terrific hieß, folgte Holt diesem Pfad. Er wurde Teil der Justice Society of America und gab sich Mühe, gemäß dem Slogan „Fair Play“, für Ordnung und Gerechtigkeit zu sorgen.

Was ihn als Superhelden auszeichnet, ist neben seiner enormen Intelligenz sein Talent in verschiedenen Kampfkünsten und der Zugriff auf hochentwickelte Technologie. So unterstützen ihn etwa die „T-Spheres“, Roboterkugeln, die fliegen können, und er kann sich selbst unsichtbar machen.

In Superman aus 2025 ist er Teil der Justice Gang, gemeinsam mit Green Lantern und Hawkgirl. Sie stellen sich unter anderem einem riesigen Kaiju, das Metropolis bedroht. Am Ende ist es Mr. Terrific, der den Feind zur Strecke bringt. Auch insgesamt arbeiten er und Superman beim Finale zusammen.

Was ist zur Serie bekannt? Wie aus Berichten des Hollywood Reporter hervorgeht, ist die Serie zu Mr. Terrific bei DC in Entwicklung. Als Showrunner soll Allan Heinberg fungieren, der bereits die Serie The Sandman auf Netflix verantwortete und am Drehbuch zu Wonder Woman von Patty Jenkins mitschrieb.

Der Schauspieler Edi Gathegi soll erneut als Mr. Terrific zu sehen sein, was Teil des Bestrebens ist, das neue DC-Universum weiter auszubauen.

Allzu bald solltet ihr mit der Serie aber nicht rechnen. Derzeit befindet sie sich wohl erst in der frühen Konzeptphase, während der das Drehbuch zur Pilotfolge geschrieben wird. Was sind eure Gedanken zur Serie? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Auch Kollege Batman bekommt einen neuen Film, der schon jetzt für Diskussionen sorgt: „So dämlich“: Der nächste Gegner von Batman sorgt bereits für Ärger, obwohl er noch nicht einmal bestätigt ist