Twitch-Streamer wagt sich in Escape from Tarkov, verzweifelt am Tutorial: „Wie Zulassungsstelle und Zahnarzt an einem Tag“

Zugegeben, Escape from Tarkov ist nicht der einsteigerfreundlichste Shooter. Das musste auch der Twitch-Streamer TimTheTatman feststellen, der sich nach Jahren mal wieder an das Spiel traute.

Was ist das für ein Streamer? TimTheTatman ist ein alter Shooter-Veteran, der 2017 in der heißen Phase von Fortnite rund um Ninja Bekanntheit erlangte. Mittlerweile hat er sich längst einen eigenen Namen gemacht und ließ seinen alten Kumpel im Release-Hype von Marvel Rivals 2025 sogar richtig alt aussehen.

TimTheTatman hat also eigentlich nicht die schlechtesten Voraussetzungen für Escape from Tarkov, aber so richtig hat ihn der Shooter nie erwischt. Der befreundete Streamer Hutch überredete ihn nun jedoch, Mal wieder reinzuschauen – immerhin habe sich mit dem Start von 1.0 so viel geändert.

Video starten Escape from Tarkov zeigt das Gameplay zum 1.0-Release im Trailer Autoplay

Streamer jammert sich eine halbe Stunde lang durch das Tutorial

So lief es für den Streamer: Ungefähr so, wie es jeder – inklusive TimTheTatman selbst – geahnt hat. Der Streamer hatte im Vorfeld bereits erklärt, dass er einfach „zu dumm“ sei, um Tarkov zu spielen. Das Inventar-System sei das Stressigste, was er in seinem ganzen Leben zu verstehen versucht habe.

Realismus für Hardcore-Shooter-Enthusiasten schön und gut – er selbst brauche eben Hitmarker, um zu verstehen, dass er einen Gegner getroffen habe.

Nachdem die ersten Herausforderungen (einen freien Usernamen finden und sich von einem Kumpel durch die Einstellungen coachen lassen) gemeistert waren, konnte TimTheTatman auch schon ins Tutorial starten. Mithilfe seines Chats gelang es dem Streamer, eine Waffe und Magazine vom Boden einzusammeln und sogar einen Zettel zu finden.

Dann folgte das erste Feuergefecht und auch die erste Krise, als der Streamer seinen Arm zunächst mit einem CMS‑Kit zusammenflicken musste, um sich dann mit dem AFAK zu heilen. Auch diese schwierige Situation meisterte er jedoch mit nur einer kleineren Schimpf-Tirade und etwas Unterstützung vom Chat.

Mittlerweile hatte TimTheTatman aber so viel Zeit verschwendet, dass er sich sputen musste, um es noch zum Exit zu schaffen. Während der Timer erbarmungslos gen 0 tickt, fleht sein Chat den Streamer an, einfach alles liegen zu lassen und zu extrahieren.

Mit nur noch wenigen verbleibenden Minuten stürmt er schließlich in Richtung Ziel – und auch direkt in die wartenden Gegner. Wie durch ein Wunder überlebte er und konnte seinen Charakter mit letzter Kraft zum Extraction Point schleppen.

Nach knapp 25 Minuten war das Tutorial geschafft. Fazit: Er fühle sich, als wäre er an einem Tag bei der KfZ-Zulassungsstelle und beim Zahnarzt gewesen und hätte obendrein noch Geschworenendienst gehabt. Zu diesem Zeitpunkt war TimTheTatman eigentlich schon am Ende seiner Kräfte – die geplante Spiel-Session mit seinen Kumpels ging da aber erst los.

In den folgenden Stunden schwankt der Streamer permanent zwischen blanker Panik und absolutem Triumph. Etwa, wenn es ihm tatsächlich einmal gelingt, einen anderen Spieler auszuschalten. Ob ihn Tarkov nach dieser Erfahrung aber wirklich gehooked hat, bleibt allerdings abzuwarten.

Für die Zuschauer war es jedoch eine unterhaltsame Erfahrung, auch wenn sich der ein oder andere Tarkov-Veteran verzweifelt die Haare gerauft haben dürfte. Das ganze Chaos könnt ihr euch auf YouTube ansehen.

Steht ihr auf den knallharten Realismus in Tarkov? Oder fühlt ihr ein bisschen mit TimTheTatman mit und wünscht euch Hitmarker? Diskutiert in den Kommentaren!

Wer im Gegensatz zu TimTheTatman genau auf das realistische und erbarmungslose Geballer steht, dürfte seine Freude mit den kommenden Titeln der Tarkov-Macher haben: BSG hat gerade 3 neue Spiele zu Escape from Tarkov angekündigt: Eines kommt 2026, ist kostenlos und für die Waffen-Fanatiker unter euch