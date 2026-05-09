BSG hat gerade 3 neue Spiele zu Escape from Tarkov angekündigt: Eines kommt 2026, ist kostenlos und für die Waffen-Fanatiker unter euch

Battlestate Games hat drei neue Spiele zu Escape from Tarkov angekündigt und besonders die Waffen-Fanatiker unter euch können sich freuen.

Was war das für eine Ankündigung? Nikita Buyanov, der CEO von Tarkov-Entwickler Battlestate Games, hat bei der jüngsten Folge von TarkovTV auf Twitch 3 neue Spiele zu Escape from Tarkov angekündigt:

Ein Singleplayer-Game

Ein Mobile-Game

Ein Spiel namens „EFT: Guncyclopedia“, das 2026 als Free-to-play-Titel auf Steam erscheint

Außedem betonte der Entwickler, dass das Mobile-Game kein Mobile-Port des Extraction-Shooters sein soll, sondern ein eigenes, separates Game. Worum es sich bei dem Singleplayer- oder dem Mobile-Game genau handelt, hat er nicht verraten. Es sei auch sehr früh, rechnet also nicht mit einem baldigen Release. Anders sieht es bei dem Spiel namens „GunCyclopedia“ aus.

Video starten Escape from Tarkov zeigt das Gameplay zum 1.0-Release im Trailer Autoplay

Ein Tarkov-Spiel für alle Waffen-Fanatiker und Bastel-Freunde

Was ist das für ein F2P-Spiel? EFT: Guncyclopedia soll eine Art separates Free-to-play-Spiel werden, in dem ihr die Waffen von Escape from Tarkov nach Belieben modellieren und auf einem Schießstand testen könnt. Jeder Spieler soll Zugriff auf alle Waffen, Waffenteile und Aufsätze haben und die Waffen gemäß des Vorbilds Escape from Tarkov zusammenbauen können.

Einen genauen Release-Plan haben die Entwickler für EFT: Guncyclopedia noch nicht verraten, aber Nikita leitete die Vorstellung des Spiels mit den Worten ein, dass dies ebenfalls ein Plan für dieses Jahr sei und auf Steam erscheinen soll.

Außerdem stellte Nikita Buyanov in Aussicht, dass es eine Virtual-Reality-Version von EFT: Guncyclopedia geben könnte, damit ihr eure zusammengebauten Waffen mit allen Details und Animationen in VR bestaunen könnt.

Escape from Tarkov hatte selbst erst im November 2025 seinen 1.0-Release und kam im selben Atemzug auch auf Steam. Zuvor war der Extraction-Shooter jahrelang im Early-Access über den hauseigenen Launcher von Battlestate Games spielbar. Und als der vollwertige Release dann da war, konnte auch erstmals jemand wirklich aus Tarkov entkommen: Nach 9 Jahren hat es zum ersten Mal jemand geschafft, von Tarkov zu escapen