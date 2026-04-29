Wer Black Noir aus The Boys nur aus der Serie kennt, unterschätzt ihn gewaltig

Homelander ist der größte Schurke in Amazons Serie „The Boys“. Doch in den Comics zur Serie gibt es ein noch größeres Monstrum – Black Noir.

Achtung, Spoiler! In diesem Artikel werden Spoiler aus der Serie The Boys und aus den Comics besprochen. Was die Serie angeht, dreht sich der Großteil der Spoiler lediglich um Black Noirs Identität – seid ihr da auf dem aktuellen Serien-Stand, besteht keine Gefahr. Black Noir ist allerdings entscheidend für die Boys-Story in den Comics, daher gibt es in diesem Artikel Spoiler zum Ende der Comics (von dem die Serie offiziell aber abweichen wird.)

Wer ist Black Noir in der Serie? Black Noir ist der stumme Assassine im schwarzen Kampfanzug, dessen Gesicht von einer dunklen Maske verdeckt wird.

Er ist extrem stark, hält wahnsinnig viel Schaden aus und gilt als brutal tödlicher Kämpfer. Weitere Fähigkeiten wie Laser oder Flug hat er aber nicht. Er ist einfach ein Typ, mit dem man auf gar keinen Fall in einen Nahkampf geraten möchte.

Er kämpfte schon Jahrzehnte vor dem Start der Serie in derselben Einheit wie Soldier Boy und wurde später zu einem engen Vertrauten Homelanders. Doch auch das sollte ihn am Ende nicht schützen: Homelander tötet ihn, nachdem er ihn des Verrats bezichtigt.

Um das zu vertuschen, wird ein zweiter Black Noir von Vought eingesetzt. Der ist auch ein Supe, aber ganz und gar nicht stumm. Es handelt sich um einen Schauspieler, der voll im Method Acting aufgeht und von da an die Rolle von Noir übernimmt.

Kurz: Noir ist in der Serie eine sehr reale Bedrohung für die Boys und alle anderen, die im Clinch mit Vought liegen. Doch er ist so ziemlich gar nichts im Vergleich zu dem Monster, das Black Noir in den Comics zu The Boys ist.

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Wer ist Black Noir in den Comics zu The Boys?

Effektiv ist Black Noir in den Comics zu The Boys fast schon der Endgegner der Reihe. Denn wie es sich herausstellt, ist er nicht irgendein Supe, sondern ein von Vought produzierter Klon von Homelander, der alle seine Kräfte hat – nur noch stärker. Er ist sozusagen der Notfallknopf für Vought, sollte Homelander außer Kontrolle geraten. Noir soll Homelander vernichten, wenn nötig.

Das Blöde für Noir: Lange Zeit gibt Homelander einfach keinen Anlass dazu, vernichtet zu werden. Das gefällt dem Klon gar nicht, der über die Zeit immer wahnsinniger wird: Deshalb fängt er an, Homelander absolut furchtbare Verbrechen anzuhängen. Er will endlich auf sein „Vorbild“ losgelassen werden.

Klar, Homelander ist bei Weitem kein Heiliger in den Comics. So gar nicht. Doch die größten Verbrechen des Supes gehen in den Comics tatsächlich auf Noirs Kappe.

Als Homelander am Ende doch immer wahnsinniger und unberechenbarer wird, schlägt Noirs große Stunde. Er zieht die Maske vom Kopf und gibt sich seinem Ebenbild zu erkennen – was in einer massiven Schlacht der beiden endet. Wie die ausgeht, lassen wir hier mal offen.

Noirs Kräfte: Das kann man im Grunde schnell zusammenfassen: Noir kann, was Homelander kann, nur besser. Er ist stärker, schneller, hört mehr, sieht mehr. Flug und Laser hat er auch im Gepäck.

Man stellt also fest: Noir in der Serie ist ein echt gefährlicher Typ. Doch wer ihn nur von dort kennt, wird ihn komplett unterschätzt haben. Denn in den Comics ist der Supe im Grunde noch bedrohlicher, als es Homelander ist. Mehr über Homelander im Vergleich zu seinem Comic-Vorbild in The Boys lest ihr übrigens hier!