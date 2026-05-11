Butcher ist in The Boys ein ziemlicher Mistkerl, aber in den Comics ist er noch schlimmer

In der fünften Staffel von The Boys wird der Charakter Butcher immer grausamer. Dabei zeigt die Serie nicht mal ansatzweise, wie brutal der Charakter wirklich ist.

Achtung Spoiler: Wir verraten im Artikel Details zu Butchers Handlungen in den Comics.

Was macht er in den Comics anders? In der Serie von The Boys ist bereits zu erkennen, dass Billy Butcher genauso grausam handelt wie Homelander, sein Erzfeind und Antagonist der Serie. In den Comics ist er jedoch weitaus böser.

Dort begeht er nämlich extrem grausame Taten. Dazu zählen Morde an Feinden und Verbündeten wie Jack from Jupiter, Love Sausage oder Mother’s Milk. Hinzu kommt die psychologische Manipulation von Hughie.

Das hängt mit seinem Plan zusammen, alle Supes zu töten. Dabei geht Butcher sogar noch einen Schritt weiter und möchte ein Super-Virus einsetzen, das alle Individuen tötet, die Compound V in ihrem Blut tragen. Dazu gehören auch unzählige Unschuldige und Kinder, die durch seinen Plan getötet würden.

In der Serie sind viele seiner grausamen Taten entweder abgeändert oder so gar nicht passiert. Viele der Verbündeten von Butcher sind anders gestorben oder tauchen noch nicht einmal in der Serie auf.

Einige Beispiele:

Jack from Jupiter wird im Comic gefoltert und getötet. In der Serie gibt es ihn gar nicht.

The Legend taucht in der Serie zwar auf, aber Butcher tötet ihn nicht durch einen herbeigeführten Herzinfarkt. Er ist weiterhin ein Informant.

Im Comic weigert sich Butcher, Kimiko als menschliches Wesen zu sehen, und nennt sie permanent Es . In der Serie ist er anfangs nur skeptisch, behandelt sie aber schnell als Menschen.

Wer also die wahre Grausamkeit von Butcher erleben möchte, muss zur Comic-Vorlage greifen.

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Butcher macht Homelander in Sachen Grausamkeit alle Ehre

Wer ist schlimmer? Vergleicht man Butcher und Homelander in den Comics miteinander, fällt auf, dass Butcher hier tatsächlich die finsterere Figur von beiden ist. Homelander tut ebenfalls furchtbare Dinge, aber er handelt meist aus einer Unsicherheit und Unreife heraus.

Außerdem sind seine Taten impulsgetrieben. Butcher hingegen ist extrem berechnend und plant seine grausamen Taten systematisch im Voraus. Er weiß zudem ganz genau, was die Konsequenzen seiner Taten sind, führt sie dennoch kaltblütig aus.

Für die Serie wurden einige grausame Szenen aus der Comic-Vorlage abgeändert. Ein kleiner Hund hilft sogar dabei, dass Butcher von seinen brutalen Plänen ablässt. Was hinter dem kleinen Racker steckt, lest ihr auf MeinMMO: Ein Charakter aus The Boys droht so schlimm wie Homelander zu werden, Staffel 5 versucht, das zu verhindern