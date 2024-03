Helldivers 2 ist so groß, dass der allmächtige Joel Unterstützung brauchte „er hat einfach nicht geschlafen“

In Dragonkin: The Banished geht ihr auf die Jagd nach den mächtigsten Drachen

Wie sieht das Team um Joel nun aus? Während Joel wohl weiterhin der allmächtige Gamemaster bleibt, verrät der Community Manager Baskinator, dass Joel ein Team hat und zusätzlich noch viele Berater. „Er wolle nicht in einem Vakuum arbeiten.“, so Baskinator wörtlich.

Die Kampagne ist das Herzstück des Spiels und treibt die Spielerschaft an, es gilt also die Erwartungen der Spieler zu erfüllen.

Joel verwaltet dabei die Gegenseite und hat dort auch einige Tricks im Ärmel. Wie ein Gamemaster in einem Tabletop-Rollenspiel spielt Joel mit den Spielern und nicht direkt gegen euch. Trotzdem ist er dafür verantwortlich, dass der Schwierigkeitsgrad angepasst ist. Er ist also sowohl euer Freund als auch euer Feind und Gegner.

Wer ist der allmächtige Joel? Joel ist der Name des Gamemasters, der in Helldivers 2 die galaktische Kampagne verwaltet. Die galaktische Kampagne ist das Meta-Game des Spiels, bei dem die Spieler die Planeten der Galaxie von Terminiden und Robotern verteidigen müssen.

