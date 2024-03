Eine Mechanik in Helldivers 2 kostet euch regelmäßig den Sieg und wahrscheinlich kennt ihr sie nicht mal

In Helldivers 2 gibt es kein langes Tutorial und man setzt eher auf „learning by doing“ oder „learning by dying“. Das führt aber auch dazu, dass viele Spieler grundlegende Informationen nicht haben.

Welche Mechanik kennen nur wenige? In Helldivers 2 lohnt sich der Blick auf die Tool-Tipps des Spieles. Gerade durch das kurze Tutorial haben viele Spieler nämlich nicht so viele Informationen, wie das Spiel funktioniert. Das passt zwar zur Lore des Spieles, sorgt aber auch zu Frustration bei erfahreneren Spielern.

Eine Mechanik, die unerfahrenen Spieler regelmäßig den Sieg kostet, ist dabei besonders unauffällig. Je länger ihr auf dem Planeten seid, desto mehr Gegner stellen sich euch in den Weg. Was jetzt erstmal nicht schlimm klingt, sorgt aber immer wieder für Wipes bei der Abholung.

Die Mechanik kostet Runden und man merkt es erstmal nicht

Was ist das Problem mit der Mechanik? Viele Anfänger gehen in ihren Runden so vor: Erstmal die Hauptmissionen machen und dann noch mal die Map ablaufen und Proben sowie Neben-Ziele abschließen. Doch genau das ist ihr großer Fehler.

Je länger die Spieler nach der Hauptmission noch Minuten lang über die Map laufen, desto größer der Ansturm an Gegnern bei der Abholung. Hier laufen Spieler in eine verspätete „Viel Risiko – Viel Loot“-Falle, da der Ansturm erst so richtig bei der Abholung beginnt.

Dann schaffen es viele Spieler nicht mehr abzuhauen. Oder sie schaffen es gerade so nach etlichen respawns und lassen ihre Proben auf den Boden. Das sorgt dann nicht nur für Frust über zu schwierige Evakuierungen, sondern auch dafür, dass viele gar nicht wissen, was sie nun verändern sollen.

Wie geht es besser? Besser ist es zügig die Hauptmissionen zu machen und nur was in unmittelbarer Reichweite dazu liegt, mitzunehmen. Natürlich können erfahrenere Spieler mit guten Loadouts sich mehr trauen, aber gerade Anfänger sollten sich lieber auf die Hauptziele und die Flucht konzentrieren. Proben gibt es mit der Zeit genug – wenn man nicht immer stirbt.

