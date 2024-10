Die neue Staffel von 7 vs. Wild ist gestartet. In einem Q&A-Video hat der Gründervater der Show jetzt die letzten Informationen zur Serie verraten.

Wir haben diesen Artikel am 22. Oktober aktualisiert und eine Übersicht ergänzt, die zeigt, wann die Folgen jeweils erscheinen.

Wo kann man 7 vs. Wild schauen? In einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von 7 vs. Wild hat Seriengründer Fritz Meinecke die letzten Fragen zur Serie beantwortet.

Wie auch im letzten Jahr kann die neue Staffel von 7 vs. Wild vorab auf Amazon Freevee angeschaut werden. Der Service ist inzwischen in Amazon Prime integriert, ihr könnt die Staffel also wie gewohnt suchen und anschauen. Dieses Jahr soll das auch in der Schweiz möglich sein. Später gibt es dann alle Folgen auch auf YouTube zusehen.

Auch das „Behind the Scenes“-Format, bei dem die Produktion von 7 vs. Wild gezeigt wird, gibt es in diesem Jahr wieder auf YouTube.

Wann kommt die nächste Folge raus? Die nächste Folge, 7 vs. Wild Folge 8, startet am Freitag, dem 25. Oktober um 00:00 Uhr auf Amazon Freevee. Auf YouTube erscheint als nächstes Folge 4, am Donnerstag, dem 24. Oktober um 18:00 Uhr.

Im Folgenden findet ihr eine Übersicht mit dem Start aller Folgen der Hauptserie auf Amazon Freevee und YouTube. Die Folgen erscheinen dabei immer am angegebenen Datum um 00:00 Uhr auf Freevee und um 18:00 Uhr auf YouTube.

Folge 1 startet 01. Oktober auf Freevee und am 14. Oktober auf YouTube

Wann geht das „BTS“ los? Das „Behind the Scenes“-Format startet ab dem 01. Oktober 2024 auf YouTube. Hier gibt es jede Woche Dienstag eine neue Folge um 18:00 Uhr.

Ersatzkandidat, wilde Tiere und Challenges

Was verrät Fritz Meinecke noch? Fritz Meinecke beantwortet auf YouTube etwa 20 Minuten lang viele Fragen zur Serie. Einige Nutzer interessierte, ob der Ersatzkandidat dieses Jahr zum Einsatz gekommen ist. Letztes Jahr musste Ersatzkandidat Jan Schlappen einspringen, verließ aber nach 7 Tagen die Serie und ließ seinen Teampartner zurück.

In diesem Jahr war der Ersatzkandidat Alex „Rooflescat“, mit dem Fritz Meinecke bereits häufiger unterwegs war. Zum Einsatz ist dieser aber nicht gekommen.

In dieser Staffel gab es zudem keine gefährlichen Tiere, stattdessen hat sich die Produktion hinter 7 vs. Wild für eine schwierigere Umgebung bemüht, die angesichts der Kälte wohl genug fordernd wurde.

Was dieses Jahr allerdings wieder dabei ist, sind die Challenges aus Staffel 1 und 2. Meinecke möchte im Video nicht zu viel verraten, sagt aber, dass sie in diesem Jahr anders werden als in den vorherigen Staffeln. Alle Informationen zu 7 vs. Wild findet ihr hier im Überblick: 7 vs. Wild Staffel 4: Teilnehmer, Start und Location – Alle Infos zur neuen Staffel