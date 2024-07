Bericht zeigt: Nur in 3 Spielen werden öfter junge Leute beleidigt als in Destiny 2

Dungeonborne erinnert an Escape from Tarkov, aber mit Goblins und Skeletten

In Oxygen Not Included herrschen die Gesetze der Physik

Nerdkultur: House of the Dragon Analyse: Staffel 2 Folge 3

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Warum ist LoL nicht in der Liste? Bei der Umfrage wurden spezifisch nur Spieler zwischen 10 und 17 Jahren gefragt. Die Spielerbasis von LoL ist bekanntlich älter und nur wenige befinden sich in dem Alter, um relevant für die Umfrage zu sein.

Bungie kündigt Änderungen an Destiny 2 an – „Gott sei Dank, haben sie auf uns gehört“

Destiny 2: So bekommt ihr alle neuen Exo-Rüstungen aus The Final Shape

Dungeonborne erinnert an Escape from Tarkov, aber mit Goblins und Skeletten

In Oxygen Not Included herrschen die Gesetze der Physik

Nerdkultur: House of the Dragon Analyse: Staffel 2 Folge 3

Was war das für eine Umfrage? Die ADL (Anti-Defamation League) in Zusammenarbeit mit dem Gaming-Analyseunternehmen Newzoo stellten eine landesweite Umfrage in den USA auf die Beine. Es ging um Hass und Belästigungen in Online-Multiplayer-Spielen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to