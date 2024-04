Am Dienstag nächste Woche startet das kostenlose Event in Destiny 2 „Into the Light“. Bungie hat drei Streams für das Event vorbereitet und der letzte stellte jetzt zwei exotische Missionen vor, die zurückkehren werden.

Was sind das für exotische Missionen? Bungie hat am 2. April seinen letzten Stream für das kommende Event „Into the Light“ durchgeführt. In diesem haben die Entwickler zwei ikonische Missionen angekündigt, die mit dem Update wieder besucht werden können:

„Das Wispern“ – Exotische Mission auf IO

„Stunde Null“ – Exotische Mission in der letzten Stadt

Bei den Missionen handelt es sich um ikonische Missionen mit exotischen Loot, Geheimnissen und Sprungpassagen. Bevor Bungie diese Missionen in den Content-Vault gepackt hatten, versuchten sich Hüter an vielen Challenges, um exotische Schiffe und Katalysatoren zu ergattern. Das soll wieder möglich sein, doch keine Sorge: Die Missionen wurden aufgefrischt.

Viele Änderungen und neuer Loot

Was hat sich geändert? Die exotischen Missionen sollen nicht nur für Neulinge interessant sein. Auch Veteranen sollen ihren Spaß haben, dafür hat Bungie gesorgt. Die Entwickler haben dabei die Missionen angepasst, indem sie kleinere Änderungen auf den Maps durchgeführt haben.

Gegner wurden durchgewürfelt und die Intensität wurde zudem angepasst. Standorte bekannter Geheimnisse gelten nicht mehr, da die Entwickler diese neu positioniert haben. Die zu bekämpfenden Bosse werden sich auch frisch anfühlen und besitzen noch unbekannte Änderungen.

Zu guter Letzt sollen zwei neue Schiffe als geheime Belohnungen auf euch warten und auch die exotischen Knarren werden als Baupläne freigeschaltet. Ihr dürft alles erkunden, doch vergesst die Timer nicht. Je nachdem, welche Schwierigkeit ihr auswählt, werdet ihr mit Zeitdruck kämpfen müssen.

Was wird es noch geben? Auch der Schmelztiegel soll drei neue Maps vor dem DLC „The Final Shape“ spendiert bekommen. Bei den Maps handelt es sich um folgende Exemplare:

Eine Map auf Europa Es handelt sich dabei um eine verlassene Forschungsstation, in der Eramis ihren Ketsch auftankt

Eine Map auf Neomuna Es handelt sich dabei um eine futuristische Einkaufsmeile auf Neomuna

Eine Map auf dem terraformierten Pyramidenschiff Es handelt sich dabei um eine saubere Map auf dem Pyramidenschiff, das der Reisende beschossen hatte



Diese Maps sind vollkommen neu und wurden nicht recycelt. Es bleibt also abzuwarten, wie frisch sich die Maps zum Release tatsächlich anfühlen werden.

Was haltet ihr von den Inhalten, die Bungie heute angekündigt hat? Seid ihr zufrieden oder hätte Bungie eine neue exotische Mission entwickeln sollen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

