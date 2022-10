LoL: Europa und Amerika scheitern in den Worlds – Doch ein EU-Spieler beeindruckt sogar die Profis aus Asien

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Er verspricht, dass sie an sich arbeiten werden, um in Zukunft ebenbürtig gegen T1 zu spielen und den Zuschauern ein schönes Spiel bieten zu können.

Das Team von Flandre hat immer noch die Chance, sich den Weltmeisterschafts-Titel zu holen. Er richtet das Wort gegen Ende des Interviews nochmal an die Fans. Dabei bedankt Flandre sich für die Unterstützung und hofft darauf, dass die Fans auch in Zukunft weiter zu EDG halten und sie lautstark unterstützen.

EDG hingegen hat noch ein paar Tage Zeit, sich die Spielweise der Gegner anzusehen und sich darauf einzustellen. Sie dürfen gegen DRX antreten und die Chancen sehen ganz gut aus, mit 73,7 %, laut der Fans. Flandre hat somit die Möglichkeit, von den Spielweisen seiner Konkurrenten zu lernen und sich in der Zwischenzeit in Testspielen auszuprobieren.

Wie steht es weiter um EDG und Rogue? Rogue spielte am Abend des 20.10. gegen das chinesische Team JDG in einer Best-of-5-Serie im Viertelfinale.

Odoamne habe so eine gute Handhabung bei Champions mit viel Leben, dass es so aussehe, als ob er ein Meister seiner Rolle sei. Von ihm und seiner aktiven Spielweise im Game könne Flandre sich noch ordentlich was abschauen.

Die Weltmeisterschaft von League of Legends läuft seit einigen Wochen und die Gruppenphase ist vorbei, auch das 1. Viertelfinale ist gespielt. Alle Teams aus Europa und den USA sind schon draußen. EDward Gaming (EDG) gilt als großer Kandidat für den Titel. In einem Interview mit „Inven Global“ spricht der Toplaner von EDG über seine Konkurrenten aus dem Westen.

