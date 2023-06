„Ihr hättet das Spiel keine 3 Wochen gespielt“: Spieler erklärt, warum ihr froh sein solltet, dass das MMORPG Blue Protocol später erscheint

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Was sagen die Fans? Einige der Kommentare unter dem Thread möchten wir euch an dieser Stelle wiedergeben. Sie stammen aus dem MMORPG-reddit:

Doch auch abseits davon gibt es einige Leute, die dem Ersteller des Threads widersprechen, in beide Richtungen. Es gibt Kommentare, die das Spiel in den Himmel loben, aber auch diese, die eher der Meinung sind, dass auch eine Verschiebung Blue Protocol nicht mehr retten könne.

Wie reagieren die Leute? Der Thread kommt im reddit nur semi-gut an, wird aber in erster Linie stark diskutiert. Zwar hat der Post aktuell nur 58 Upvotes, jedoch über 80 Kommentare, in denen verschiedenste Meinungen zu finden sind.

Am Ende kommt er zu dem Schluss: Auch, wenn wir alle hungrig nach neuen MMOs sind, Bandai und Amazon haben die richtige Entscheidung damit getroffen, das Spiel zu verschieben. Wenn es heute in seiner jetzigen Form zu uns kommen würde, würdet ihr keine 3 Wochen lang spielen.

Was sagt der User? In einem Beitrag im MMORPG-Reddit führt er aus, warum er einen globalen Release im Juni für einen Fehler halten würde. Dabei führt er aus, dass das Spiel zwar Spaß macht und viele gute Seiten hat, aber irgendwann „anfängt, Dinge falsch zu machen“.

Wer darf Blue Protocol spielen? Am 14. Juni erschien das MMORPG endlich in Japan und konnte dort Rekorde erzielen. Kurz vor dem Release teilten Bandai Namco und Amazon jedoch mit, dass das Spiel bei uns erst nächstes Jahr erscheinen soll.

Blue Protocol ist seit rund zwei Wochen in Japan spielbar. Bei uns im Westen erscheint das MMORPG auf Steam, Xbox und PS5 jedoch erst 2024. Ein Spieler, der bereits einen hohen Level in Japan erreicht hat, sagt nun auf reddit, dass die Verschiebung das einzig Richtige war – und erklärt, warum.

