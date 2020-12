Große MMORPG-Hoffnung 2021 überarbeitet seine Kämpfe, will dynamischer werden

Blue Protocol gilt als MMORPG-Hoffnung für das Jahr 2021. Die Entwickler nehmen vor dem Release aktuell noch Optimierungen vor. Dadurch sollen die Kämpfe noch spannender werden.

Was ist Blue Protocol? Das interessante Online-Rollenspiel erweckt auf den ersten Blick den Eindruck eines neuen Genshin Impact, was vor allem an der Anime-Grafik liegt. Allerdings handelt es sich bei Blue Protocol eher um ein MMORPG. Der Fokus liegt auf dem PvE-Aspekt.

Ihr seid Zeitreisende, die 1.000 Jahre in die Vergangenheit reisen, um eine Katastrophe zu verhindern. Blue Protocol erzählt diese Geschichte anhand von vielen Quests und interessanten NPCs, auf die ihr trefft.

Ihr folgt aber nicht nur der Story, sondern kämpft in Dungeons gemeinsam in der Gruppe gegen Bossgegner oder nehmt an Raids teil. So kommt ihr an wertvolle Rohstoffe. Diese braucht ihr, um euch neue Ausrüstung zu craften.

Auch existiert kein PvP. Zwar könnt ihr in Herausforderungen gegen andere Spieler antreten, dabei geht es aber nicht darum, gegeneinander zu kämpfen. Vielmehr müsst ihr beispielsweise Wellen an Feinden bekämpfen und wer länger durchhält, bekommt einen höheren Platz in der Rangliste.

Blue Protool gilt für manchen MMORPG-Fan als große Hoffnung für das Jahr 2021. Es ist ein Themepark-MMO, das sich auf Quests und Story konzentriert, was dem großen Ansturm auf die Beta zufolge, vielen zu gefallen scheint. Das Interesse an Blue Protocol ist jedenfalls sehr hoch.

Noch spannendere Kämpfe in Blue Protocol

Wie wurden die Kämpfe jetzt überarbeitet? Blue Protocol hatte schon vorher ein sehr schnelles und actionlastiges Kampfsystem. Bei diesem hat aber vor allem ein gutes Treffer-Feedback gefehlt. Es war nicht so recht ersichtlich, ob der Schlag nun getroffen hat oder daneben ging. Außerdem wünschten sich manche Fans abwechslungsreichere Animationen.

Das Entwicklerteam bei Bandai Namco hat die Kämpfe jetzt anhand des Feedbacks aus der Beta optimiert, besonders in Bezug auf

Animationen

Dynamik (Das Terrain muss mehr in die Strategie eingebunden werden)

Bewegung/Ausweichen

Treffer-Feedback

Anhand der Videos ist zu sehen, dass die Kämpfe jetzt flüssiger, dynamischer und noch spannender wirken.

Handelt es sich bei Blue Protocol wirklich um ein MMORPG? Bandai Namco spricht offiziell von einem „Online Action-RPG“. Auch im Wiki wird Blue Protocol so bezeichnet. Jedoch gibt es in der Stadt Betatestern zufolge 200 Spieler, von denen dann jeweils 30 gemeinsam in eine der Abenteuerzonen reisen dürfen. In den Dungeons braucht ihr eine 6er-Gruppe.

Das hört sich schon eher nach einem MMORPG. Dennoch ist das Genre momentan noch ungeklärt.

Wann erscheint das Spiel? Der Release soll 2021 erfolgen. Ein genaues Datum gibt es aktuell aber noch nicht. Blue Protocol soll aber weltweit erscheinen.

Mögt ihr Anime-Onlinespiele? MeinMMO stellt euch noch weitere, interessante Anime-MMORPGs vor.