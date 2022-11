Deutsches MMORPG ist nach 11 Jahren auf Steam erschienen – Lohnt es sich jetzt anzufangen?

Drakensang Online erschien 2011 als Browser-MMORPG. Inzwischen benötigt ihr einen eigenen Client, den es seit September 2022 auch über Steam herunterladen könnt. Vom Spielprinzip erinnert es an Lost Ark. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat sich das MMORPG nochmal angeschaut.

Was ist das für ein Spiel? Drakensang Online ist ein MMORPG in der Iso-Perspektive, in dem ihr Quests erledigen und Horden von Monstern töten könnt. Dazu erstellt ihr einen Charakter aus den vier Klassen:

Drachenkrieger

Zirkelmagier

Waldläufer

Dampfmechanikus

Im Endgame warten Gruppen-Dungeons, PvP und der Grind nach der besten Ausrüstung, der sich vor allem auf das Aufwerten von Edelsteinen und Runen bezieht.

Obwohl der Name es andeutet, basiert das Spiel nicht auf der Welt von „Das Schwarze Auge“, sondern bekam eine eigens für sich kreierte Welt und Lore. Der deutsche Entwickler Bigpoint hat lediglich die Rechte am Namen, nicht aber an der Welt.

Was ist neu? Drakensang Online war schon immer ein Nischen-MMORPG. Allerdings hat sich das Spiel im Laufe der letzten Jahre stark verändert. September 2022 ist es auch über Steam spielbar. Wir haben es uns deshalb angeschaut und verraten euch, ob sich der Einstieg jetzt lohnt.

Einstieg und Endgame wurden komplett überarbeitet

Wie ist der Einstieg? Drakensang Online war früher ein MMORPG mit einem etwas schwierigen Einstieg. Seit einer großen Überarbeitung ist der Einstieg jedoch leicht – vielleicht sogar zu leicht. In einem Tutorial werden die Basics erklärt und die ersten Monster sterben allesamt mit einem Angriff. Das zieht sich etwa bis Level 16 so durch, ab da wird es dann etwas schwieriger.

Bis zu diesem Zeitpunkt – etwa nach 60 bis 90 Minuten Spielzeit – habt ihr aber schon die ersten Fähigkeiten freigeschaltet und euch an das Spielprinzip gewöhnt. Cool ist: Mit jedem Level-Up gibt es einen Punkt, den wir im Skill-Tree verteilen können. Das fühlt sich direkt belohnend an.

Sobald die Kämpfe etwas anspruchsvoller werden, macht auch das Kampfsystem richtig Spaß. Die Bewegungen und Animationen sind flüssig und gerade Nahkämpfer lassen sich gut kiten.

Die Spielwelt ist unterteilt in verschiedene Instanzen, die ihr durch Tore betreten könnt. In diesen Instanzen könnt ihr jedoch auch anderen Spielern begegnen. Immer wieder gibt es zudem Städte, in denen sich Händler, Quest-Geber und auch zu jeder Tageszeit einige Spieler befinden.

Da das MMORPG komplett auf Deutsch gespielt werden kann, sollte der Einstieg kein großes Problem sein. Ich selbst habe Drakensang nach Jahren wieder gespielt und die ersten 30 Minuten davon könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was bietet das MMORPG im weiteren Verlauf? Die Gebiete in Drakensang Online könnt ihr alleine oder als Gruppe betreten. Cool ist, dass sie oftmals verschiedene Schwierigkeitsgrade bieten. Schon zum Start gibt es gleich mehrere Zonen, die euch ermöglichen, sie später mit einem höheren Level nochmal zu besuchen. Inzwischen gibt es auch eine genaue Anzeige, an welche Level sich die höheren Schwierigkeitsgrade richten.

Im groben folgt ihr einer Story, die über Quests erzählt wird. Diese Story unterteilt sich in mehrere Kapitel.

Mit der Content-Erweiterung Dark Legacy bekam das MMORPG im Dezember 2020 das größte Update seit Release. Das hat allerdings allerhand Systeme angepasst und verändert:

Das Max-Level ist jetzt 100.

In den neuen Skill-Trees könnt ihr aktiv jede Fähigkeit verbessern.

Ihr könnt jedoch nur noch 8 anstelle von 10 Fähigkeiten ausgerüstet haben. Ihr müsst euch also im Vorfeld eines Kampfes genau überlegen, welche Fertigkeiten ihr mitnehmt.

Es kamen neue Endgame-Inhalte ins Spiel.

Wie sieht das Endgame aus? Das eigentliche Erlebnis von Drakensang Online beginnt etwa, wenn man Level 100 erreicht hat. Dann geht es an das Farmen der ersten richtigen Ausrüstung. Das macht noch Spaß, weil man verschiedene Gebiete erkundet und sich einigen Herausforderungen stellt.

Wer jedoch seine Ausrüstung richtig weit aufwerten möchte, muss teilweise hunderte Male die gleichen Inhalte spielen. Der Fokus liegt anfänglich auf Runen, später auf Juwelen für die Accessoires und Edelsteine. Letztere müsst ihr aufwerten, um höhere Schwierigkeitsgrade freizuschalten. Dort gilt es dann wieder zu farmen, um weitere Aufwertungen zu bekommen.

Zudem bietet das MMORPG ein Erfolgssystem und PvP, um sich damit langfristig zu beschäftigen. In vielen aktuellen Steam-Reviews wird jedoch kritisiert, dass das PvP aufgrund von Balance-Problemen derzeit nicht sonderlich spaßig sei. Auch mit schwacher Ausrüstung soll man etwa gegen erfahrene und gut ausgestattete Gegner kämpfen müssen.

Kritik am Bezahlsystem und dem großen Update

Wie steht es um das Bezahlsystem? Drakensang Online ist Free2Play. Doch schon während meiner ersten Minuten fällt mir die Währung Andermant auf. Diese kann ich für echtes Geld kaufen und dann in einem Ingame-Shop verwenden. Dort winken einige Items, darunter:

Essenzen, die meinen Schaden um bis zu 300 % für X-Angriffe erhöhen.

Heiltränke, die auch im PvP genutzt werden können.

Dietriche, mit denen ich Truhen in Gebieten oder nach Bosskämpfen öffnen kann.

Das klingt unschön, aber fairerweise muss man sagen, dass man Andermant auch durch das Spielen verdienen kann und das in guten Mengen. Man ist also nicht auf das Ausgeben von Echtgeld angewiesen, es kann aber viele Dinge beschleunigen.

Hinzu kommt ein Premium-Buff, der mehr Ruhm, mehr XP, mehr Inventarplätze, kostenloses Reisen, günstigeres Crafting, Zugriff auf Premium-Händler und Auto-Loot für wichtige Items enthält. Er kostet 9,99 Euro pro Monat.

Außerdem gibt es einen Deluxe-Buff, der die Werte dieser Boni nochmal erhöht – für 21,99 Euro.

Schon zum Start des Spiels gibt es diese Truhen, für die ich Andermant nutzen muss, um Dietriche zu kaufen.

Wofür gibt es noch Kritik? Gerade viele Veteranen haben ordentlich Kritik an der Content-Erweiterung Dark Legacy. Diese veränderte das Ausrüstungssystem so, dass Rüstungs-Sets keine so große Rolle mehr spielen. Durch die angepassten Item-Stufen und das neue Max-Level fühlten sie sich zudem in ihrem Fortschritt entwertet. Das führte wiederum zu viel Frust und Kritik.

Obendrein wird sich darüber beschwert, dass die neuen Endgame-Inhalte eher nach Kopien alter Inhalte aussahen und keinen komplett frischen Wind in das MMORPG gebracht haben.

Ebenfalls Kritik gibt es dafür, dass sich das Spiel optisch immer mehr in Richtung Asia und verrückte Mount-Skins entwickelt. So gibt es etwa Steambikes oder fliegende Teppiche. Zudem würden die Devs nicht mehr so offen kommunizieren, wie es früher mal war.

Wie steht es um regelmäßige Updates? Drakensang Online bekommt regelmäßig kleinere Updates und bringt Events, um die vorhandenen Inhalte etwas aufzulockern. Auf große Updates warten die Spieler seit der Content-Erweiterung jedoch vergeblich. Allerdings gab es auch zuvor immer mal wieder längere Content-Dürren.

