Diablo 4: Neue Details zu Season 5 begeistern die Spieler, weil die Entwickler auf Kritik hören

Nach dem Test auf dem PTR waren viele Spieler und Experten skeptisch, ob Diablo 4 mit der neuen Season 5 den Aufwärts-Trend fortführen kann. Jetzt werden immer mehr Details zu den Änderungen bekannt und sorgen für Freude. Die Fans meinen: Blizzard hört auf die Spieler und baut auf allem auf, was Diablo 4 in den letzten Monaten so gut gemacht hat.

Das steckt in Season 5:

Das war die Kritik: Blizzard hat nach den guten Erfahrungen von Season 4 auch die nächste Season auf den öffentlichen Testrealm („PTR“) gebracht, damit Spieler sie vorab testen können. Bei den ersten Tests gab es allerdings eher wenig Begeisterung:

die Klassen-Balance sei immer noch nicht wirklich gut, ein Nerf für Barbaren sei im Endeffekt etwa eher ein Buff

es fehle irgendwie an spannenden Neuerungen, die eine Season wirklich auszeichnen würden

und zuletzt gab es die große Befürchtung, dass die guten Sachen wie der Gedankenkäfig aus Season 4 wieder verschwinden

Einige Experten meinten: Im Vergleich zum PTR von Season 4 sei der Test von Season 5 enttäuschend. Wo es in der vorigen Season viel zu entdecken gegeben habe, sei hier schon nach einem Tag oder weniger die Luft raus.

Am meisten Kritik hat der neue Modus abbekommen. Der sei zu anstrengend dafür, dass es zu wenig Loot gebe – den man sogar nur bekomme, wenn man es bis zum Ende schafft. Sonst gehe man komplett leer aus und verschwende seine Zeit.

Für den Experten Raxxanterax etwa waren die Infernal Hordes der einzige echte Kritikpunkt. Er meint: So gut wie alles an Season 5 sei eine Verbesserung, nur der neue Modus sei ein Reinfall.

Blizzard baut nun offenbar auf den Änderungen aus Season 4 auf:

„Ich freue mich jetzt auf Season 5“

Jetzt hat Blizzard einige Infos zu den kommenden Änderungen zwischen PTR und Season-Release vorab geteilt. Die Experten Rob und DonTheCrown haben in ihren Streams schon Teile der kommenden Patch Notes zeigen dürfen. Blizzard erfüllt einige der größten Wünsche der Fans, darunter etwa:

der Gedankenkäfig bleibt im Spiel und ist bis zu dreimal stapelbar

die Infernalen Horden werden überarbeitet – es ist leichter, sie zu besuchen und der Loot ist lohnender

die Klassen gleichen sich deutlich stärker einander an, was ihre Macht angeht

In der Community kommen besonders die Änderungen an einzigartigen Gegenständen („Uniques“) gut an. Uniques bekommen eine Generalüberholung: Sie erhalten zusätzliche Affixe und ihre Werte sollen stärker werden. Laut Rob sei das Ziel, dass jeder Build 2-4 Uniques trägt.

Auf Reddit hat ein Nutzer Season 5 etwa schon mit: „Loot Reborn, Episode 2 – Angriff der Uniques“ betitelt. Generell kommen die bisher bekannten Änderungen gut an:

Ich dachte, Season 5 würde eine ziemlich schwache Season werde, weil wir die Erweiterung und Season 6 nur kurz später bekommen und damit war ich einverstanden. Aber nachdem ich die Previews gesehen habe ist klar, dass die Änderungen […] wirklich eindrucksvoll sind. Ich freue mich jetzt auf Season 5. Das wollte ich nur sagen. Gute Arbeit. Das Spiel wird besser und besser. Defiant-Sun544 auf Reddit

Es gibt dennoch Kritiker, die meinen, das sei alles nicht genug. Hier wirft ein weiterer Nutzer ein, dass man etwas den Ball flach halten sollte. Was bisher bekannt ist, sei lediglich ein kleiner Teil der offiziellen Patch Notes, die erst später erscheinen.

Season 5 wird die letzte Season, ehe die Erweiterung Vessel of Hatred erscheint. Heute, am 18. Juli, wird um 20 Uhr die neue Klasse Spiritborn im Livestream vorgestellt. Einige Experten – darunter wir – konnten sich die Klasse schon vorab ansehen und einige sprechen sogar schon über sie: „Wird jeder spielen wollen“ – Twitch-Streamer spricht über die neue Klasse in Diablo 4, vergleicht sie mit WoW