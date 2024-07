Diablo 4: Blizzard zeigt erste Änderungen für Season 5, erfüllt 3 der größten Wünsche der Spieler

Blizzard hat kürzlich die neue Season 5 für Diablo 4 auf dem PTR getestet. Jetzt sind erste Änderungen bekannt, die nach dem Test für die tatsächliche Season kommen. Der Experte Rob auf Twitch konnte schon einige davon vorab teilen. Bereits jetzt zeigen sich die Spieler begeistert.

Woher kommt die Info?

Rob ist einer der größten Experten für Diablo 4 und ist für seine tiefe Expertise in den Klassenmechaniken bekannt. Von ihm kommen häufig absurd starke Builds.

Vom 10. bis zum 14. Juni war Rob in Irvine, Kalifornien, um sich dort direkt bei Blizzard die neue Klasse anzusehen. Dort konnte er mit einigen Entwicklern sprechen.

Nachdem er zurückgekommen ist, durfte Rob in seinem Stream auf Twitch bereits live einige der kommenden Änderungen für Season 5 teilen.

Das sind die Änderungen: Der Experte hat die Änderungen, über die er schon sprechen darf, in einem Google Doc zusammengefasst. Zu den größten Änderungen hier zählt, dass alle einzigartigen Gegenstände („Uniques“) besser werden.

Jedes Unique erhält demnach einen neuen Affix und stärkere Stats. Das Ziel soll es sein, dass jeder Build 2-4 dieser Items nutzt, ohne dadurch schwächer zu werden – was durch die neuen Großen Affixe auf regulären Legendarys im Moment passieren kann. Zu den weiteren Änderungen zählen:

Der Gedankenkäfig aus Season 4 kommt fest ins Spiel – Mit dem Item macht ihr Höllenfluten stärker und lohnender.

Ihr könnt Tränke nutzen, während ihr unter Kontrolleffekten leidet.

Items mit Großen Affixen können häufiger gehärtet werden.

Verzaubern benötigt nicht länger Engelshauch.

Weltbosse werden stärker.

Blutjungfrauen in Höllenfluten lassen sich leichter beschwören.

Dazu kommen etliche Balance-Änderungen und Buffs. Druiden, Nekromanten und Zauberinnen etwa werden generell stärker, indem sie besser mit ihren Haupt-Attributen skalieren. Jägerinnen erhalten diesen Buff ebenfalls, nur etwas schwächer.

Barbaren bleiben bei der aktuellen Skalierung und erhalten einige Nerfs. Dadurch wird die enorme Klassen-Differenz von Barbaren zu anderen ausgeglichen.

Eine der größten Änderungen betrifft die Infernalen Horden, den neuen Modus in Season 5. Die Wellen erscheinen hier schneller, es gibt mehr Loot und mehr Monster. Während der Season sollen weitere Schwierigkeiten dazu kommen.

Nach Season 5 startet die erste Erweiterung, Vessel of Hatred – Das Intro seht ihr hier:

Rogue wird so vermutlich die Nummer 1

Die Spieler sind begeistert von den Änderungen bisher. Insbesondere der Gedankenkäfig war ein großer Wunsch vieler Fans, die gefordert haben, das Item behalten zu dürfen (via Reddit). Engelshauch ist schon seit Release ein Kritikpunkt der Spieler.

Die Infernalen Horden waren bislang einer der größten Kritikpunkte an Season 5. Als neues, großes Feature der Season konnten sie auf dem PTR nicht überzeugen. Der Experte Raxxanterax etwa meinte schon, dass so gut wie alles an Season 5 toll sei, nur eben die Horden nicht.

Es fehlte ihnen bisher an Grund, sie zu spielen: Sie dauerten lang, die Belohnungen seien mies und wenn man einen Fehler mache, bekomme man gar nichts. Nicht einmal der Brennende Butcher änderte daran etwas.

Einige der Änderungen, etwa am Barbaren und am Totenbeschwörer, werden noch kontrovers diskutiert. Die allgemeine Stimmung ist jedoch positiv.

Die hier gezeigten Änderungen sind noch nicht vollständig. Blizzard wird die Patch Notes mit allen Infos zu den Unterschieden zwischen PTR und Season zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen. Die Season startet am 6. August. Hier findet ihr alle Infos zu Season 5.

Vorher wird es ebenfalls noch Informationen zur neuen Klasse geben, die mit Vessel of Hatred ins Spiel kommt. Sowohl Rob als auch wir waren für das Event in Irvine und konnten uns den Spiritborn bereits vorab ansehen. Die Details findet ihr hier am Donnerstag, dem 18. Juli, wenn die Klasse offiziell vorgestellt wird. Gespräche darüber gibt es schon jetzt: „Wird jeder spielen wollen“ – Twitch-Streamer spricht über die neue Klasse in Diablo 4, vergleicht sie mit WoW