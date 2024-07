Der ehemals schlimmste Gegner in Diablo 4 ist jetzt eine Lachnummer, bekommt in Season 5 ein Rework

Über den einst schlimmsten Gegner in Diablo 4 können viele Spieler nur noch müde lachen. Aber in Season 5 überrascht euch der Butcher in der neuen Endgame-Aktivität – und er sieht noch furchterregender aus.

Um welchen Gegner geht es? Der Butcher („Schlächter“) ist ein Boss, der euch zufällig in jedem Dungeon überraschen kann. Das merkt ihr dann spätestens an den stampfenden Schritten und dem Ausruf „Ah, Frischfleisch!“, wenn er auf euch zugerannt kommt.

Gerade neue Spieler fürchteten den Butcher, der ihnen das Leben in den Dungeons von Sanktuario schwer macht. Andere konnten jedoch nur noch müde über den einst so tödlichen Gegner lachen und forderten einen Buff. Mit solchen Wünschen sollte man jedoch bekanntlich vorsichtig sein.

Auf dem PTR (öffentlicher Test-Server) zu Season 5 ist jedoch eine neue Version von dem 28 Jahre alten Boss aufgetaucht: Der „Burning Butcher“ – also eine „brennende“ Variante des Butchers. Der Diablo-Experte wudijo ist ihm in einer neuen Endgame-Aktivität begegnet. Spoiler: Das ging nicht gut aus.

Der „brennende“ Butcher meint es Ernst

Vom 25. Juni bis zum 2. Juli lief der PTR zu Season 5 in Diablo 4. Dort haben zahlreiche Spielerinnen und Spieler die neuen Inhalte getestet. Der Diablo-Experte wudijo begab sich in die „Infernal Hordes“ (Höllenhorden) – die neue Endgame-Aktivität, in der die Spieler gegen Monster-Horden kämpfen.

Seine Jägerin wurde dort auf Level 100 vom „Burning Butcher“ überrascht und war nach wenigen Sekunden tot. Das Ärgerliche daran: wudijo spielt Hardcore, der Tod seiner Jägerin ist somit permanent.

Seinen Spielcharakter hat er aus Season 4 auf den PTR übertragen, da dieser gut ausgerüstet gewesen sei. Mit dem Build habe er den neuen Endgame-Content testen wollen. Allerdings sei eine Attacke nicht angezeigt worden, die seine Jägerin das Leben gekostet hat. Er verlor seinen Spielcharakter an den Butcher.

Was für ein Rework bekommt der Butcher? Nach wenigen Sekunden hört man im YouTube-Video von wudijo den „Fresh Meat!“-Ausruf des Butchers. Auf die Bildfläche tritt hier allerdings der „Burning Butcher“. Er sieht noch furchterregender aus, denn: Er hat mehr Hörner auf dem Kopf und Risse auf dem Rücken, die an glühende Lava erinnern.

Bei Sekunde 11 seht ihr den Butcher kurz im Bild:

Wie gefährlich ist der „neue“ Butcher? Im Video kämpft wudijo gegen Gegner auf Level 200, so auch gegen den „Burning Butcher“. Eine seiner Attacken oneshottet die Jägerin des Diablo-Experten und da sie offenbar „unsichtbar“ war, konnte er nicht ausweichen. Wie gefährlich die Variante des Butchers wirklich ist, die euch in den Höllenhorden überrascht, wird sich ab dem 6. August in Season 5 zeigen.

Der Diablo-Content-Creator „Rizarjay“ begegnete dem brennenden Butcher ebenfalls. Allerdings war es hier andersherum: Der Spieler tötete den Butcher nach wenigen Sekunden. Das argumentierte er in den Kommentaren des YouTube-Videos damit, dass der Butcher, wie sein Barbar, Stufe 100 hatte und sein Spielcharakter gut ausgerüstet war.

Manche lachen über den Butcher, andere fürchten den übermächtigen Gegner. In Season 4 wurde er von vielen Spielerinnen und Spielern nur noch müde belächelt, doch einer von ihnen musste am eigenen Leib erfahren, dass man den Butcher nicht unterschätzen sollte. Der härteste Gegner in Diablo 4 wurde zur Lachnummer – nun nimmt er bittere Rache. Und das ist besonders ärgerlich, wenn man das auf Level 99 merkt.