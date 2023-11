Spieler grindet Stunden für Level 100 in Diablo 4 HC, kämpft das 1. Mal gegen den härtesten Boss und stirbt sofort

Ein HC-Spieler in Diablo 4 erreicht Level 100, kämpft gegen den härtesten Boss im Spiel und verliert sofort seinen Charakter. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Um welchen Boss geht es? Nach Stunden des Grindens erreichte ein Spieler namens sdkiko endlich das begehrte Level 100, um sich dann kurz darauf dem härtesten Boss im Spiel zu stellen – Uber Lilith. Der Spieler erlebte dabei einen besonders bitteren Moment, wie er auf Reddit teilt.

Hier könnt ihr den Reddit-Beitrag sehen:

Härteprobe in Diablo 4: Der Kampf gegen Uber Lilith im Hardcore

Warum ist er gestorben? In einem Moment der Unachtsamkeit oder vielleicht des Pechs wurde sein Hardcore-Charakter im Kampf gegen Uber Lilith vernichtet. Beim Kampf gegen Uber Lilith besteht die Gefahr, dass man rasch in Panik verfällt.

sdkiko schreibt dazu:

Ich habe zum ersten Mal versucht, Uber Lilith auf meinem HC 100 zu bekämpfen, lief nicht gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, was mich getötet hat. sdkiko via Reddit

In Diablo 4 ist HC eine besonders anspruchsvolle Art zu spielen. Der permanente Tod des Charakters bedeutet, dass jede Entscheidung, jeder Move und jeder Bosskampf von entscheidender Bedeutung ist – es ist eine zusätzliche Challenge. Sdkiko hat dies auf die härteste Weise erfahren.

Die Erfahrung ist hart, doch hindert sie ihn nicht daran, einen neuen Hardcore-Run zu starten: GG, go next (sdkiko via Reddit).

In den Kommentaren unter sdkikos Reddit-Beitrag erklärt ein Spieler namens Nikiforenk0 möglicherweise den Grund für sdkikos Tod: Diese Blutkugeln setzen eine automatische Blutleitrakete frei, die einen One-Hit-KO verursacht. Du musst sie staggern und dabei ziemlich viel Schaden anrichten, damit sie sie nicht hervorbringen kann. Ich gehe aufgrund des Bildes davon aus, dass dies der Grund deines Todes war.

Der Kampf gegen Uber Lilith in Diablo 4 gilt als besonders schwer:

Man braucht präzises Timing und schnelle Reaktionen, um ihre Mechaniken zu spielen.

Level 100 und nahezu perfekte Builds sind keine Garantie, dass man den Kampf überlebt. Der Kampf erfordert zudem eine Menge Ausdauer.

Der Kampf findet auf einer immer kleiner werdenden Plattform statt, was die Bewegungsfreiheit immer weiter einschränkt.

Uber Lilith verpasst euch einen Debuff, der hochstackt, wenn ihr einen Treffer einsteckt – wodurch ihr haufenweise Schaden abbekommt.

In jedem Fall bleibt der Verlust eines Hardcore-Charakter in Diablo 4 eine bittere Erfahrung, doch ist es eine riesige Leistung, überhaupt erstmal so weit in HC zu kommen.

