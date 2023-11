Diablo 4: Spieler erklärt, Glyphen zu leveln ist total öde – Ist überrascht, wie viele Leute anderer Meinung sind

Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Aktuell befindet sich Diablo 4 in der zweiten Season. MeinMMO verrät euch, welche neuen einzigartigen Gegenstände es gibt: Diablo 4: Der nächste Patch bietet euch 5 neue einzigartige Items – So geht Season 2 weiter

Wir haben euch einige der Kommentare rausgesucht, damit ihr eine Idee davon bekommt, was viele Spieler über das Leveln von Glyphen denken (via reddit.com ):

Was denken andere Spieler? Die Grundstimmung ist jedoch eine andere: Viele User finden, dass sich der Spieler nicht beschweren solle. Eine Season dauert drei Monate , deshalb sei es okay, nicht alle Glyphen schon nach drei Wochen auf dem Maximallevel zu haben.

In den Kommentaren gibt es noch weitere tolle Vorschläge. Die beste Idee für den User hat ein Spieler, der vorschlägt, dass es Bonuserfahrungspunkte geben sollte. So könnte Blizzard Spieler belohnen, wenn sie alle Monster besiegen, den Dungeon in einer bestimmten Zeit absolvieren oder keine Wiederbelebung nutzen.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Das Leveln von Glyphen ist ein leidiges Thema in Diablo 4 . Es dauert seine Zeit, bis ihr die nötigen Erfahrungspunkte für die Glyphen zusammenbekommt. Ein Spieler hat nun einige Ideen, wie das schneller gehen könnte – doch er bekommt viel Gegenwind in den Kommentaren.

Insert

You are going to send email to