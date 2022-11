Warum ihr aktuell lieber eine Grafikkarte von AMD anstatt von Nvidia kaufen solltet

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn ihr bei den aktuellen Strompreisen auf Effizienz achten wollt: AMDs 6900 XT ist effizienter als RTX 3090, dafür sind Nvidias GPUs in der Mittelklasse etwas besser. Im Budget-Bereich (RX 6500 XT) bietet AMD wiederum die effizienteren Karten an. Nvidia übertrifft AMD leicht bei der Leistung pro Watt, aber AMD gewinnt bei der Leistung pro Euro.

Welche Grafikkarten lohnen sich derzeit besonders? Vor allem in der Mittelklasse und im unteren Highend-Bereich könnt ihr mit AMD-Grafikkarten viel Geld sparen. Anders ausgedrückt: Wer hauptsächlich in Full-HD (1080p) spielen möchte oder an WQHD (1440p) interessiert ist, der findet bei AMD momentan das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis (via geizhals.de ):

Insert

You are going to send email to