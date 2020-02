Der Coronavirus hat China fest im Griff und das könnte auch die Gaming-Industrie treffen. Analysten schätzen, dass die PlayStation 5 und die Xbox Series X verzögert auf den Markt kommen könnten.

Das ist die Situation: Der Coronavirus hat das Land China am härtesten getroffen. Über 30.000 Erkrankte wurden bereits gezählt und zahlreiche Städte in China sind im Ausnahmezustand.

Das betrifft auch die Herstellung vieler Produkte. Viele Firmen sind dicht und hergestellt werden kann da aktuell erstmal nichts mehr. Ein Entwicklerstudio hat dafür bereits ein Spiel verschenkt, damit die Bürger zuhause etwas zu tun haben.

Dies könnte auch Auswirkungen auf den Release der Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X haben, die ebenfalls in China gefertigt werden. Ein Bericht von Analysten spricht von Verzögerungen.

Ausbruch des Corona-Virus legt LoL-Ligen in Asien lahm – Sogar Korea reagiert

Coronavirus behindert Produktion von iPhones

Das wird berichtet: Die Seite „Nikkei Asia Review“ meint, dass einige Mitarbeiter von Foxconn, die für die Produktion von iPhones zuständig sind, unter Quarantäne stehen. Dort steht die Produktion weitestgehend still stehen. So könnte der Virus auch die Produktion des neuen iPhones beeinträchtigen.

So entsteht die Verbindung zu den Konsolen: Der Businessinsider greift diese Quelle auf und ergänzt sie mit einem Bericht der Jefferies Group, dies ist eine große Investmentbank in den USA. Dort heißt es, dass die Firmen gerade an der Produktion der neuen Konsolen-Generation dran ist.

Weitergehend heißt es: „Wenn [die Firma] länger als etwa einen Monat stillsteht, verzögert sich der Zeitplan. Neue Konsolen können ebenfalls unter Lieferproblemen leiden, wenn sie vor der geplanten Einführung im Herbst 2020 bereits längere Zeit nicht fertiggestellt sind.“

Besonders brisant ist das, weil fast 100% der Herstellung in China stattfindet, obwohl ein Großteil davon wieder nach Europa oder in die USA exportiert wird.

So sieht die neue Xbox Series X aus

Was bedeutet das für die Konsolen? Aktuell gibt es noch keine Berichte darüber, dass der Coronavirus auch bei Mitarbeitern der Produktionsfirmen der neuen Konsolen ausgebrochen ist, doch im Falle des iPhones sieht man, dass das durchaus denkbar ist.

Auf Anfrage von BusinessInsider gaben weder Microsoft, noch Sony ein Statement zu ihrer Produktion.

Lediglich von Nintendo weiß man, dass der Coronavirus einen negativen Einfluss hat. Die Firma bestätigte bereits, dass sich die Auslieferung der Nintendo Switch nach Japan etwas verzögern wird.

Die Auslieferung der Switch wird durch den Coronavirus verzögert

Wann sollen die neuen Konsolen eigentlich erscheinen? Beide Firmen kündigten ihre die Next-Gen-Konsolen für das Weihnachtsgeschäft 2020 an. Genaue Releasedaten gibt es allerdings noch nicht.

