Im neuen Rollenspiel zu Warhammer 40.000 kämpft ihr an der Seite von „Rambo“, der einen der gefährlichsten Planeten überlebt hat

Warhammer 40.000: Dark Heresy stellt einen neuen Begleiter vor: Haymar Devos. Er könnte aber genauso gut Rambo heißen, denn seine Heimat – ein tödlicher Dschungelplanet – machte ihn zu einem knallharten Überlebensexperten.

Wer ist dieser „Rambo“? Haymar Devos ist einer eurer möglichen Begleiter in Warhammer 40.000: Dark Heresy, dem neuen RPG der Macher von Warhammer 40.000: Rogue Trader. Im Rahmen der Show zu FYNG Caggtus stellen ihn die Entwickler das erste Mal näher vor.

Devos ist ein Überlebensexperte, und das ist auch bitter nötig, wenn man sich anguckt, wo er herkommt. Denn die Heimat des Begleiters ist die berüchtigte Todeswelt Catachan.

Im Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck von dem neuen Begleiter machen:

Video starten Warhammer 40.000: Dark Heresy stellt im Trailer Haymar Devos vor, einen der neuen Begleiter im Rollenspiel Autoplay

Überlebensexperte von einem Planeten voller „Rambos“

Was sind Todeswelten eigentlich? So nennt das Imperium der Menschheit Planeten, die über eine äußerst feindselige Flora und/oder Fauna verfügen. Diese Welten gehören zu den gefährlichsten Orten des imperialen Reichs, und von denen ist Catachan die gefährlichste Welt.

Der Planet ist fast vollständig in einen riesigen Dschungel gehüllt, und allein schon die Pflanzen darin sind tödlich: Was nicht vergiftet, sondert ätzende Sporen oder Schleim ab. Die Luft steckt zudem voller Bakterien, die den kleinsten Kratzer zum Todesurteil machen.

Und da wären dann noch die wilden Tiere Catachans… über die erfahrt ihr jedoch in diesem Artikel mehr:

Mehr zum Thema In Warhammer 40.000 gibt es einen Planeten der so tödlich ist, dass er Eindringlinge selbst erledigt – Und trotzdem leben dort Menschen von Benedict Grothaus

Umso erstaunlicher ist es, dass hier überhaupt Menschen leben. Die harsche Umwelt hat sie besonders zäh gemacht, weswegen sie herausragende Soldaten abgeben. Nicht ohne Grund sind die catachanischen Dschungelkämpfer, zu denen Devos gehört, eine Elite-Einheit der Imperialen Armee. Jeder einzelne von ihnen ist quasi ein „Rambo“

Warhammer 40.000: Dark Heresy ist zwar noch nicht erschienen und ein Release-Datum steht auch noch nicht fest. Ihr könnt das RPG aber trotzdem spielen – wenn ihr dafür zahlt. Wer das Developers Digital Pack oder die Collector’s Edition im offiziellen Shop kauft, bekommt Zugang zu einer Alpha-Version. Diese bietet aktuell rund 15 Stunden Spielzeit.

Was kann der Rambo-Begleiter? Haymar Devos ist ein furchtloser und äußerst versatiler Kämpfer, der sowohl im Nah- als auch Fernkampf eine Gefahr für Gegner darstellt. Aus der Distanz ballert Devos mit einer Art Maschinengewehr auf Feinde, kommt ihm ein Feind zu nah zückt er sein Kampfmesser.

Noch dazu nimmt Devos besser die Umgebung war als andere Begleiter. Dieses Talent dürfte euch als Teil der Inquisition von großem Nutzen sein, denn in Dark Heresy wird nicht nur gekämpft, sondern auch Detektivarbeit geleistet.

Die Heimat von Haymar Devos ist eine der bekanntesten Todeswelten, ein weiterer Planet dieser Art heißt einfach nur Krieg – und ist vielleicht sogar noch bekannter. Er ist die Heimat des vermutlich berühmtesten Regiments in der Welt von Warhammer 40.000, mit einer tragischen Geschichte. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Artikel: Auf einem Planeten in Warhammer 40.000 ist Fallout die Realität geworden, jetzt leben dort einige der härtesten Menschen des Imperiums