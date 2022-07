Twitch-Streamerin spricht im Voice-Chat von CS:GO – Wird sofort gekickt, als die Gruppe erkennt, dass sie eine Frau ist

In der Kritik steht in dem Zusammenhang auch das Voting-System. Damit können Spieler – wie hier vermeintlich grundlos – durch eine einfache Abstimmung aus dem Match geworfen werden. Andere Spiele haben es aus diesem Grund bereits abgeschafft. Ob man CS:GO aus diesem und ähnlichen Vorfällen Konsequenzen zieht, bleibt abzuwarten.

Einige geben sogar an, aus diesen Gründen niemals den Voicechat eines Spiels zu nutzen oder gar nicht erst online zu spielen. Sie äußern zudem ihre Frustration, dass derartiges Verhalten selten Konsequenzen für die Mitspieler habe. (via Reddit )

Am 24.07. wird der Clip außerdem im CS:GO-Subreddit gepostet und erreicht dort fast 30.000 Upvotes (Stand: 25.07.2022). Die Kommentare sind voll von Diskussionen über den Inhalt. Auch in anderen Subreddits tauchte das Video schon auf.

Es ist nicht das erste Mal: Scarlett postete den Clip mit dem Titel „Warum csgo nichts für Frauen ist, Teil 3“. In anderen Videos hatte sie ähnliche Ereignisse gezeigt. Diese sind scheinbar nicht auf Counter-Strike beschränkt. (via TikTok )

Das ist in dem Clip zu sehen: In dem kurzen Ausschnitt zeigt die Streamerin, wie sie während einem Match von ihren Teamkameraden mittels Abstimmung aus dem Spiel geworfen wird. Das geschieht unmittelbar, nachdem sie etwas im Voicechat gesagt hatte.

