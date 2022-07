Am Wochenende gab’s in Köln ein großes Turnier in Counterstrike: Global Offensive: Die Intel Extreme Masters Season XVII – Cologne: Es ging für die besten Teams der Welt um einen Preisgeld-Pool von einer Million US-Dollar. Aber abseits der Action auf der Bühne erlebte ein deutscher Content-Creator seinen großen Moment: Das Publikum beobachtete gespannt, wie er Lootboxen in CS:GO öffnete und dann zog er das große Los.

Was war das für dein Turnier?

Nachdem in CS:GO zwei Jahre lang wegen Corona keine Live-Events stattfinden konnten, starten die Turniere 2022 wieder durch und verhelfen CS:GO zu einem Aufschwung.

Das Intel Extreme Masters (IEM) in Köln war ein hochdotiertes CS:GO-Turnier in der LANXESS-Arena. Die Halle fasst bis zu 20.000 Zuschauer.

Letztlich setzte sich im Finale das Team von FaZe durch und konnte 400.000 $ Preisgeld einstreichen

Ein Highlight spielte sich aber abseits der Kameras im Publikum ab.

Halle rastet aus, als ein Deutscher den Hauptgewinn aus der Lootbox zieht

Was passierte da im Publikum? Am 17. Juli warteten die Fans in der Halle auf den Start des großen Finals zwischen NAVI und FaZe.

Im Publikum saß auch das Team von „LPAgents“, einer Gruppe von deutschen Spielern, die seit 2013 zusammen Inhalte zu Counter-Strike produzieren. Sie richten Turniere aus, veranstalten Events und Giveaways. Es sind eher kleine Content-Creators: Auf Twitch haben die LPAgents im Schnitt etwa 10 Zuschauer, auf TikTok erreichen ihre Videos zwischen 300 und 3000 Aufrufe.

Einer der Gründer, Daniel, hielt seinen Laptop hoch und öffnete für alle Fans in der Sektion sichtbar Lootboxen der Marke „Dreams & Nightmares“ in CS:GO, das sind einige der neusten Lootboxen.

Bei jeder Box, die aufging, schauten die Zuschauer in der Sektion auf den Monitor des Laptops und feuerten den Streamer lautstark an.

Muss ein tolles Gefühl sein.

Die Halle explodierte regelrecht, als aus einer Lootbox der Skin „Nightwish AK-47“ kam, ein „Legendary“-Skin, also ein Hauptgewinn in der Lotterie der CS:GO-Skins.

Daniel hielt den Laptop triumphierend in die Luft und zeigte ihn in alle Richtungen, während das Publikum ihn anfeuerte.

Die Reaktion im Publikum war so laut, dass sich sogar der Caster auf der Bühne irritiert umsah, worüber die Fans da jubelten – denn das Finale hatte da noch gar nicht angefangen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

5,1 Millionen Aufrufe statt wie sonst 300 bis 3.000

Wie erfolgreich ist das Video? Der Clip von der Aktion ist ein extremer Erfolg für das deutsche Team:

Auf TikTok hat der Clip bereits 5,1 Millionen Aufrufe

Ein Tweet, der den Moment zeigt, hat über 3 Millionen Aufrufe erreicht.

Das sagen die Streamer dazu: Wir von MeinMMO haben mit einem im Team von LPAgents gesprochen und Tobi gefragt, wie das so ist, wenn man jahrelang Videos macht für etwa 300 bis 3000 Zuschauern und dann so einen Durchbruch hat:

„Wir haben uns im letzten Jahr eher auf die Organisation von Turnieren in CS:GO und LoL ausgerichtet, die kamen bei den Teilnehmern auch echt gut an, aber Millionen von Klicks gibt’s dafür nicht. Wir hatten sehr viel Glück, dass die Crowd unsere Idee so sehr gefeiert hat und dann auch noch ein rotes Item bei rauskam.“

Interessant, was so passieren kann, wenn man wieder vor Ort bei Turnieren sein kann und nicht nur zu Hause vorm Monitor sitzt. Das Event in Köln beweist, wie sehr der E-Sport vom Event-Charakter vor Ort lebt und profitiert.

CS:GO ist zum einen ein gefeierter E-Sport-Titel, aber er gilt auch als Vorreiter für Lootboxen und die sind im Gaming umstritten:

