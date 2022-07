Vom 15. Juli bis 17. Juli 2022 fand in Köln das E-Sport-Event IEM Cologne 2022 statt: die besten Teams der Welt in Counter-Strike: Global Offensive traten gegeneinander an . In einem spektakulären Finale trrafen die beiden CS:GO-Größen NAVI und FaZe Clan aufeinander und spielten um das Gewinner-Preisgeld von rund 390.000 Euro.

Was war das für ein Event? Das Event IEM Cologne 2022 ging vom 15. bis zum 17. Juli 2022 und fand als Live-Event in der LANXESS-Arena statt. Der Preisgeld-Pool umfasste insgesamt um die 986.000 Euro.

Nachdem es 2020 und 2021 bedingt durch Corona keine E-Sport-Turniere vor Live-Publikum mehr gab, erlebt CS:GO seit dem Mai 2022 einen Aufschwung: Seitdem kann wieder vor Publikum gespielt werden.

Das große Finale zwischen Navi und Faze Clan war am Sonntag, den 17. Juli 2022. Am Ende gewann Faze Clan knapp mit 3:2 gegen NAVI.

Großer Applaus für Star-Spieler aus der Ukraine

Wer könnte der beste Spieler aller Zeiten sein? Oleksandr “s1mple” Kostyliev (24) ist ein dominanter Esportler im CS:GO-Bereich. Häufig wird er sogar als bester CS:GO-Spieler der Welt betitelt. So auch bei der IEM in Köln, wo er angekündigt wurde, mit den Worten: „Vergesst Counter Strike, vergesst E-Sport, er könnte der beste Spieler aller Zeiten sein.“

Bei der Ankündigung explodierte die Arena in Köln. Der Kommentator sagte später, die Halle in Köln sei absolut ausgerastet, das Publikum sei fantastisch gewesen. Es sei irre laut bei jeder Spieler-Vorstellung gewesen (via twitter).

Seit 2016 spielt s1mple im Profi-Team Natus Vincere (NaVI) als AWPler. Auch auf Twitch streamt der Profispieler Gaming-Videos. Aktuell besitzt sein Kanal 3,2 Millionen Follower (Stand: 18.07.2022, via twitch)

Hier seht ihr einen Trailer zu CS:GO:

Alle Infos zum großen Finale: NAVI vs FaZe

Wie sah das Map-Line-Up im Finale aus?

FaZe wählte Inferno (Gewonnen von FaZe 16:13)

(Gewonnen von FaZe 16:13) NAVI wählte Overpass (Gewonnen von NAVI 16:13)

(Gewonnen von NAVI 16:13) FaZe wählte Ancient (Gewonnen von NAVI 19:16)

(Gewonnen von NAVI 19:16) NAVI wählte Mirage (Gewonnen von FaZe 16:9)

(Gewonnen von FaZe 16:9) Nuke (Gewonnen von FaZe 16:14)

Wie lief das finale Match zwischen Navi und Faze Clan ab

FaZe Clan begann das Match in einer starken Gewinnserie von 5 Runden. s1mple schaffte es dann, den Spieß umzudrehen. Es gab einen Zwischenstand von 9:6 und später 12:8 für NAVI. Dann holte FaZe jedoch auf und gewann die Runde mit 16:13 gegen NAVI.

Die 2. Runde stellte ein Kopf-zu-Kopf-Match zwischen den beiden Teams dar. NAVI übernahm dann doch die Führung mit 15:11 und gewann am Ende mit 16:13.

Tausende von Zuschauern waren live in Köln dabei

Im darauffolgenden Match führte NAVI extrem mit 15:4. Tatsächlich schaffte FaZe Clan ordentlich aufzuholen, verlor aber dennoch das Match mit 16:19.

NAVI schlug sich gut in der 4. Runde, wurde jedoch relativ schnell von FaZe überholt. FaZe gewann letztendlich mit 16:9.

Die finale Runde begann sehr erfolgreich für NAVI. Das Team ging mit 5:0 in die Führung. FaZe holte auf und es gab einen Gleichstand mit 6:6. Weiterhin blieb NAVI stark im Match und führte mit 8:7. FaZe holte auf zu einem 13:9. Das ließ NAVI nicht auf sich sitzen und ging mit 14:13 erneut in die Führung. Am Ende konnte jedoch FaZe das Spiel für sich entscheiden und gewann mit 16:14.

Wie hoch war das Preisgeld im Finale? Team FaZe gewann die rund 390.000 Euro Gewinngeld. NAVI erhielt für den zweiten Platz eine Summe von etwa 177.000 Euro.

Nach zwei Jahren Pandemie konnte nun endlich wieder ein großes E-Sport-Event in Köln stattfinden. Und lieferte auch gleich ein spannendes Finale zwischen zwei Teams, die als Größen im CS: GO-Bereich bekannt sind.

Was sagt ihr zum E-Sport Event IEM Cologne 2022 und dem Finale zwischen NaVi und Faze? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

