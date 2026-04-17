In einem RPG auf Steam kämpft ihr um die Zukunft Japans, die aus Magie und Maschinen besteht

Im neuen Rollenspiel Shadow of the Road zieht ihr durch ein Japan, das sich neu erfindet: Die Samurai sind am Ende und der Kaiser will sich die Zukunft des Landes mithilfe gefährlicher Kriegsmaschinen sichern. Welche Seite gewinnt, liegt dabei in eurer Hand.

Was ist das für ein Spiel? Im August 2024 haben Owlcat Games, die Macher von Warhammer 40.000: Rogue Trader und den Pathfinder-Spielen, ein neues Rollenspiel angekündigt: Shadow of the Road. Entwickelt wird das jedoch nicht von Owlcat selbst, diese fungieren nur als Publisher.

Shadow of the Road ist das Erstlingswerk des polnischen Studios Another Angle Games. Die Rollenspiel-Veteranen von Owlcat fungieren lediglich als Publisher für den neuen Titel.

Jetzt gibt es einen neuen Trailer für das Spiel, der noch einmal die Prämisse des Spiels vorstellt:

Video starten Shadow of the Road: Das cRPG auf Steam zeigt ein Japan zwischen Samurai, Steampunk und dämonischen Yokai Autoplay

Japan zwischen Samurai, Steampunk und Dämonen

Worum geht es in dem Spiel? Shadow of the Road spielt im Jahr 1868 und verwebt dabei historische Begebenheiten mit Magie und Steampunk-Elementen. Der Shogun und seine Samurai kämpfen in einem Bürgerkrieg gegen die Armee des Kaisers, der von der East Nippon Company mit modernen Waffen versorgt wird.

Die modernen Waffen des Kaisers umfassen in dieser alternativen Zeitlinie aber nicht nur Gewehre und Kanonen, sondern etwa auch Panzer. Diese stapfen wie Skorpione auf sechs Beinen über das Schlachtfeld, aus ihrem „Stachel“ verschießen sie Blitze. Auch dem einen oder anderen Offizier im mächtigen Exo-Skelett dürftet ihr auf euren Reisen begegnen.

Apropos Reisen: Euer Abenteuer beginnt ihr mit den beiden ehemaligen Samurai Satoru und Akira. Seit dem Tod ihres Meisters ziehen sie als Ronin, herrenlose Samurai, durch das Land, bis sie von einem Agenten des Shogun mit einer wichtigen Mission beauftragt werden. Sie sollen einen mysteriösen Jungen mit enormen Kräften beschützen.

Der Auftrag gestaltet sich allerdings schwieriger als angenommen. Noch dazu setzt das Chaos durch den Bürgerkrieg Yokai frei, Dämonen.

Falls ihr euch einen ersten Eindruck vom Spiel machen wollt, so könnt ihr euch auf Steam eine Demo zu Shadow of the Road herunterladen.

Wie spielt sich Shadow of the Road? Gekämpft wird hier in Rundentaktik. Ähnlich wie in den XCOM-Spielen soll die richtige Positionierung eurer einzelnen Gruppenmitglieder eine wichtige Rolle spielen. Sonst werdet ihr in Gefechten schnell überwältigt.

Abseits der Kämpfe habt ihr viele Entscheidungen zu treffen: Bleibt ihr dem Samurai-Kodex treu und bewahrt eure Ehre? Oder tut ihr alles, was nötig ist, um zu überleben und euch für den Tod eures Herrn zu rächen?

Eure Entscheidungen sollen zudem Einfluss auf die Beziehungen zwischen den Charakteren eurer Truppe und den Ausgang des Bürgerkriegs haben. Ob die Zukunft Japans in dieser Version der Geschichte dem Kaiser oder dem Shogun gehört, entscheidet ihr.

Owlcat Games, der Publisher von Shadow of the Road, arbeitet derweil weiter an seinen Rollenspielen im Universum von Warhammer 40.000. Rogue Trader lässt euch in einem kommenden DLC, das Gewölbe eines notorischen Sammlers erkunden. Um wen es sich dabei handelt, erfahrt ihr in diesem Artikel: In Warhammer 40.000 gibt es einen Planeten voller seltener Schätze, weil ein schrulliger Xenos alles sammelt