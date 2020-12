Einer meiner wichtigsten Gaming-Käufe 2020 war ein WQHD-Monitor

MeinMMO-Redakteur Patrick Freese hat sich 2020 einiges an Hardware für seinen PC gekauft. Doch der neue WQHD-Monitor ist eins seiner Highlights. Warum, erfahrt ihr hier.

Seit ich 12 bin, beschäftige ich mich mit PCs. Das ist jetzt fast 20 Jahre her und in all der Zeit hab ich einiges gelernt und gekauft. Für mich, meine Freunde und meine Familie stelle ich regelmäßig PCs zusammen. Ich beschäftige mich deshalb intensiv mit Hardware.

In den letzten 5 Jahren diente ein Asus VG248QE als mein Main-Monitor. Der war 2015 schon ein sportliches Ding. 24 Zoll, 1 ms Reaktionszeit und stolze 144 Hz. Allerdings „nur“ Full HD.

Die Auflösung war mir aber egal. Ich pflege meine Hardware in der Regel so lange, bis sie nicht mehr funktioniert und ausgetauscht werden muss. Darum hab ich den Monitor bis Oktober 2020 auch nicht ausgewechselt.

Doch Probleme mit dem Gerät (eingebrannte Browser-Oberflächen, Probleme beim Anschalten) sorgten letztendlich dafür, dass ein neuer her musste. Ich las mich ein paar Tage ein, um herauszufinden, was für mich das richtige ist. Mein Ergebnis: Jetzt ist es an der Zeit ist, den Schritt in Richtung WQHD zu gehen. Potent genug ist mein PC.

4K brauche ich nicht unbedingt am Rechner, das hab ich ja mit meiner Xbox Series X auf dem Fernseher.

So lief die Auswahl des richtigen Monitors für mich

Die Qual der Wahl: Den nächsten Schritt kennt wohl jeder von euch. Man weiß jetzt, was die Hardware können muss. In meinem Fall: 27 Zoll, WQHD, gute Reaktionszeiten, G-Sync, IPS Panel, nicht weniger als 144 Hz und einfach ein schönes Bild.

Jetzt muss man sich aber noch für eine Marke und Modell entscheiden. Und User-Meinungen zu Hardware findet ihr im Internet zu genüge. Fragste viele Leute, kriegste viele Meinungen.

Das Gute: Viele User-Meinungen zu neuen Produkten

Das Schlechte: Die reichen bei jedem Modell von supergut bis superschlecht

Ich blätterte also auf Rtings.com und sortierte dort nach gut bewerteten Modellen in meinem Preisbereich. Zu meinen Favoriten schaute ich mir dann YouTube-Videos auf unterschiedlichen Kanälen an, um die Teile in Aktion zu sehen.

Das trug dann recht schnell Früchte. Nach etwa 2 Tagen hatte ich ein Modell ins Auge gefasst, das meinen Schreibtisch schmücken sollte. Die Nutzermeinungen im Internet überflog ich dann lieber nur. Ich wollte auch meine eigenen Erfahrungen machen und könnte ja zur Not vom Rückgaberecht Gebrauch machen.

Für welchen Monitor entschied ich mich? Meine Entscheidung fiel zunächst auf den LG 27GN850, den ich mir bei Amazon bestellte. Allerdings dauerte die Lieferung dabei nicht wie angekündigt etwa 3 Tage, sondern verschob sich immer weiter nach hinten. Klar hätte ich warten können. Doch der Trend zeigte, dass das jetzt immer länger dauern würde. Nach etwa 14 Tagen stornierte ich und wählte dann den Monitor, den ich als zweiten Favoriten auserkoren hatte.

Den ASUS TUF Gaming VG27AQ. Der erfüllte auch alle meine Anforderungen und war außerdem direkt einen Tag nach der Bestellung da.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Darum war der Kauf so wichtig

Das ist jetzt besser beim Gaming: Zugegeben, es war zunächst gewöhnungsbedürftig, auf einem so großen Monitor mit der neuen Auflösung zu spielen. Schriften sind kleiner, das Display größer. Ich loggte mich zuerst bei WoW ein – das hatte ich gerade geupdatet. Einfach, um mal einen Blick zu bekommen. Und selbst hier, in einem Spiel, das nicht die allerbeste Grafik hat, wurde ich vom Kauf des Asus-Monitors überzeugt.

Die Farben sind leuchtend und richtig präsent. Ein Funkeln eines Effektes zwirbelt in den verschiedenen Rot-Tönen um meinen Charakter herum. Alles ist einfach wunderschön, was sich auf meinem Display abspielt.

Gerade im Vergleich zum ausgewaschenen TN-Panel, das ich davor nutzte.

4K TV für PS5 & Xbox Series X: Welchen Gaming-Fernseher soll ich kaufen?

Ich hab den Monitor jetzt 2 Monate im Einsatz und kann sagen:

Ich genieße das Anschauen von Cutscenes in Spielen. Das größere Bild und die satten Farben machen in Kombination einfach Spaß.

Inhalte von Spielen nehme ich durch die neue, schärfere Auflösung ganz anders wahr. Alles fühlt sich jetzt am PC nach „Next-Gen“ an.



Hier schreibe ich die Artikel für euch und Spiele meine Games – Wer kann alle Desktop-Symbole erkennen?

Darum war das wichtig: Mein PC ist schon lange potent genug, um gute Leistung bei WQHD zu liefern. Ich fuhr den Full-HD-Zug über die letzten Jahre und war zufrieden damit. Was aber vor allem daran lag, dass ich selbst keinen stärkeren Monitor zum Vergleich hatte. Ich spürte keine Perfomance-Grenzen bei meinem alten Modell. In 1080p lief ja alles wunderbar.

Durch den neuen Monitor bremse ich mich und meinen PC nicht mehr. Aus meinem Rechner kann ich jetzt richtig Leistung holen. Der musste vorher nur halbherzig ein paar Texturen laden und kommt jetzt mal richtig in die Puschen.

Neue Spiele wie den Flight Simulator von Microsoft, der mit packenden Texturen und besonders viel Details lockt, kann ich jetzt richtig genießen. Für mich stellte sich der Kauf erst im Nachhinein als wichtig heraus. Denn jetzt sehe ich vor mir, was ich in den letzten Jahren verpasst hab.

Seid ihr auch auf der Suche nach einem neuen Monitor zum Zocken? 7 Gaming-Monitore, um das Beste aus PS5 und Xbox Series X und PC zu holen.