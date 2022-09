Welcher Content in MMORPGs ist der langweiligste?

MMORPGs bieten häufig verschiedene Arten von Content für unterschiedliche Spielergruppen. Welcher Content spricht euch so überhaupt nicht an?

Große MMORPGs sind dafür bekannt, dass ihr Content oft sehr breit gefächert ist. Man möchte den Spielern ein vielfältiges Angebot an Inhalten vorlegen, um sie entsprechend möglichst lange im Spiel halten zu können.

Wir als Spieler machen uns dann auf, um die Art von Content zu finden, die uns am meisten zusagt. Die meisten von uns haben schon in anderen MMORPGs mehr als genug Erfahrungen gesammelt. Wir wissen, welche Inhalte uns interessieren und welche wir direkt völlig ignorieren werden, weil sie für uns normalerweise zu langweilig sind.

Das können zum Beispiel sein:

Das Leveln von zusätzlichen Charakteren und Klassen

Raids und Dungeons im Endgame, um an das beste Gear zu kommen

Crafting und Sammeln von Ressourcen

Minispiele wie Karten, Pet-Kämpfe oder Rennen

Die Ausstattung und Pflege vom Housing

Teilnahme an PvP-Arenen und Rankings etc.

Natürlich kann jeder Inhalt oder Beschäftigung langweilig sein, wenn sie von den Entwicklern nicht gut umgesetzt werden. Wir wollen aber wissen, welcher Content euch aufgrund seiner Art grundsätzlich nicht anspricht. Welcher interessiert euch überhaupt nicht, egal wie sehr er von anderen Spielern angepriesen wird?

Wo ist denn die Umfrage? Unser übliches Umfrage-Tool werden wir dieses Mal weglassen. Die Antworten auf die Frage sind für uns alle unterschiedlich und wir könnten alle möglichen Optionen in einer Umfrage gar nicht unterbringen.

Erzählt uns daher, welche Arten von Content in MMORPGs ihr am langweiligsten findet. Welche fasst ihr gar nicht an, weil ihr allein bei dem Gedanken daran gähnen müsst? Kann dieser Content für euch noch gerettet werden, wenn man etwas daran ändert? Was müsste in dem Fall geändert werden?

Schreibt es uns in die Kommentare!

