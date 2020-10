Skyforge erscheint für Switch – Für wen lohnt sich das Gratis-MMORPG?

Skyforge bietet wie bereits erwähnt keine offene Spielwelt und wirkt daher etwas beengt. Die Missionen fühlen sich zudem sehr linear. Oft wiederholen sich die Aufgaben, was in Grinding enden kann.

Für wen eignet sich Skyforge nicht? Erwartet ihr ein klassisches MMORPG im Stil von World of Warcraft oder The Elder Scrolls Online, dann solltet ihr euch vielleicht nach einem anderen Spiel umsehen.

Was ist Skyforge überhaupt? Im MMORPG seid ihr ein Unsterblicher des Planeten Aelion. Dessen Götter sind verschwunden und ihr sollt die Nachfolge antreten. Das ist wichtig, da die Welt ohne göttlichen Schutz zum Angriffsziel außerirdischer Mächte geworden ist. Ihr müsst euch diesen Invasionen stellen und so zum nächsten Gott von Aelion werden.

