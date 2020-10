Wie sieht es mit der Xbox Series X aus? Auch, wenn ihr von der Xbox One auf die Xbox Series X/S wechselt, könnt ihr das MMORPG BDO spielen. Und zwar ebenfalls vom Launch-Tag der Konsole am 10. November an.

Gibt es Verbesserungen am Spiel? Momentan ist nicht bekannt, ob das MMORPG Black Desert grafische Verbesserungen bekommt. Es sieht so aus, als würdet ihr auf der PS5 einfach die reguläre Version spielen. Ein Next-Gen-Update wurde noch nicht angekündigt.

Kann ich einfach weiterspielen? Wenn ihr von der PS4 auf die PS5 wechselt und eure Playstation-ID behaltet, dann könnt ihr Black Desert problemlos an der Stelle weiterspielen, an der ihr auf der PS4 aufgehört habt.

