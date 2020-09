Sandbox-MMOs bieten viele Freiheiten und fördern die Kreativität, setzen dafür nicht auf Quests und Story. Doch welche davon sind besonders gut und machen viel Spaß? Wir stellen euch 5 Titel vor.

Wer an MMORPGs denkt, der hat bestimmt gleich World of Warcraft oder The Elder Scrolls Online im Sinn. Aber nicht jedes MMO dreht sich um eine epische Story oder lange Quest-Reihen. Sandbox-Spiele setzen euch in einer riesigen Welt ab, in der ihr euren eigenen Weg gehen könnt. Was ihr dort tut, bleibt euch überlassen.

Ihr könnt diese Welt erkunden, gegen Monster kämpfen oder euch an der Wirtschaft beteiligen. Dazu werdet ihr dann vielleicht Schmied oder Fischer, führt eine eigene Taverne und baut euch Häuser oder gemeinsam mit anderen Spielern ganze Städte.

Wir stellen euch 5 Sandbox-MMOs vor, die euch zeigen, dass ihr mit Gameplay jenseits des Klassikers WoW viel Spaß haben könnt. Die Auswahl basiert einerseits auf dem Ergebnis der MeinMMO-Umfrage „Was ist euer Meinung nach das beste Sandbox-MMO überhaupt?“ sowie auf den Bewertungen von Usern, beispielsweise über Steam.

Platz 5 – ArcheAge Unchained

Entwickler: XLGames | Release: 15. Januar 2013 | Plattformen: PC | Website von ArcheAge Unchained | Bezahlmodell: Buy2Play | Steam-Bewertung: 65% | Umfrage-Platzierung: Rang 5

ArcheAge legt großen Wert auf die Erkundung der riesigen Spielwelt.

Was ist ArcheAge Unchained? Das MMORPG ArcheAge entführt euch in eine große Fantasywelt. Ihr könnt es als Sammler, Handwerker und Händler weit bringen und die Ökonomie der Spielwelt mit beeinflussen. Oder ihr nehmt euch ein Segelschiff und erkundet die Ozeane, bereist fremde Küsten und bekämpft gefährliche Monster.

Housing ist ein zentrales Element von ArcheAge. Spieler lieben es, ihr eigenes Haus zu besitzen und dieses zu dekorieren sowie als Lagerort zu benutzen.

Wie groß sind die Freiheiten im Spiel? Man könnte ArcheAge Unchained schon als ultimative Sandbox bezeichnen. Die Welt hält so viele Aktivitäten für euch bereit, dass ihr immer etwas zu tun habt. Egal, in welche Richtung ihr euren Helden entwickeln wollt. In ArcheAge gibt es immer was zu tun.

Für wen lohnt sich ArcheAge Unchained? Der Erkundungs-Aspekt ist eine treibende Kraft hinter dem MMORPG. Auf dem Meer zu segeln, mit Gleitern die Welt von oben zu sehen und einfach unbekannte Orte zu bereisen, macht viel Spaß.

Auch PvP-Fans kommen mit Belagerungen und großen Schlachten auf ihre Kosten. Man darf gespannt sein, wie dies im angekündigten ArcheAge 2 noch erweitert wird.