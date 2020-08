2019 erschien Black Desert für die Konsolen PS4 und Xbox One. Zwar ist das MMORPG schon immer Buy2Play, doch in verschiedenen Aktionen bekam man es oft schon umsonst. In diesem Jahr geht das Spiel aber einen anderen Weg. Es kommt in einer physischen Version in die Läden und erhält dafür sogar eine neue Version.

Was ist das für eine Version? Die neue Black Desert Prestige Edition kostet 34,99 Euro und soll bald in den Handel kommen. Die Version enthält:

Das Spiel für die jeweilige Plattform

Ein exklusives Haustier

30 Tage Vorteilspaket

Verstärkungspaket

Rat von Valks (+40)

15x Gesegnete Schriftrolle (XP-Boost für je 100 Minuten)

2.000 Perlen

Im Vergleich zur Online-Version, die ihr derzeit für die PS4 und Xbox One kaufen müsst, ist das übrigens ein gutes Angebot. Dort zahlt ihr noch immer 29,99 Euro, erhaltet jedoch Abseits vom Vorteilspaket und 1.000 Perlen keine Boni. Zudem haltet ihr mit der neuen Prestige Edition mal wieder eine CD-Box in der Hand.

Für den Vertrieb hat sich der Entwickler Pearl Abyss dabei mit der deutschen Firma Koch Media zusammengetan.

Black Desert ist bekannt für seine actionreichen Kämpfe und die vielen Freiheiten, die das MMORPG bietet, egal ob auf PC oder Konsole.

Crossplay und viele Updates, um den Content aufzuholen

Wie schlägt sich Black Desert auf den Konsolen? Obwohl das MMORPG erst einige Jahre nach der PC-Version auf PS4 und Xbox One erschien, wurde inzwischen viel von dem alten Content nachgeliefert, was zu regelmäßigen und großen Updates führte.

Zwar sind die Konsolen-Versionen noch nicht auf dem Stand vom PC, aber bei der neuen Klasse Hashashin, die am 2. September für den PC erscheint, durften die Konsolen sogar zuerst ran. Dort erschien heute sogar ein Update mit der neuen Awakening-Version. Dabei handelt es sich um ein Upgrade mit einer alternativen Waffe für die Klasse, wenn sie Level 56 erreicht und einer bestimmten Quest-Reihe folgt.

Crossplay zwischen den Konsolen: Ein weiterer Vorteil der Versionen für PS4 und Xbox One ist das Crossplay. Während PC-Spieler allein unterwegs sind, könnt ihr mit unterschiedlichen Konsolen gemeinsam auf die Jagd gehen. Und das obwohl einige Monate Abstand zwischen den Releases auf beiden Plattformen lagen.

Generell läuft es jedoch gut für Black Desert. Das MMORPG erhält auch auf dem PC regelmäßig Updates, bekam in diesem Jahr neue Season-Server und die Klasse Gardia. Den Erfolg sieht man auch an den hohen Spielerzahlen, die Black Desert aufweisen kann.